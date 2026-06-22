ФОТО. 40 лет назад случилась Рука Бога от Марадоны
Марадона забил мяч рукой в ворота Англии
22 июня 1986 года состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Англией, в котором легендарный Диего Марадона забил гол рукой.
Позже момент назвали «Рука Бога».
Сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1, а в итоге стала триумфатором турнира.
Интересно, что сегодня Аргентина сыграет с Австрией на ЧМ-2026. Лионель Месси, которого часто называют наследником Марадоны, может стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
📅 ON THIS DAY: In 1986, Diego Maradona scored the infamous 'Hand of God' as Argentina eliminated England from the World Cup.— Squawka (@Squawka) June 22, 2026
Argentina went on to win it. 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6JTFug8kV4
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