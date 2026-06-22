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  4. ФОТО. 40 лет назад случилась Рука Бога от Марадоны
Чемпионат мира
22 июня 2026, 16:59 | Обновлено 22 июня 2026, 17:09
682
0

ФОТО. 40 лет назад случилась Рука Бога от Марадоны

Марадона забил мяч рукой в ворота Англии

22 июня 2026, 16:59 | Обновлено 22 июня 2026, 17:09
682
0
ФОТО. 40 лет назад случилась Рука Бога от Марадоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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22 июня 1986 года состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Англией, в котором легендарный Диего Марадона забил гол рукой.

Позже момент назвали «Рука Бога».

Сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1, а в итоге стала триумфатором турнира.

Интересно, что сегодня Аргентина сыграет с Австрией на ЧМ-2026. Лионель Месси, которого часто называют наследником Марадоны, может стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

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сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Диего Марадона Лионель Месси
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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