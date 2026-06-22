Большой день на ЧМ. Месси и Мбаппе могут стать лучшим бомбардирами турнира

22 июня на чемпионате мира состоится еще ряд матчей, в том числе с участием сборных Аргентины и Франции.

Эти встречи интересны тем, что сразу два игрока могут обогнать Мирослава Клозе в погоне за титулом лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира.

Лионель Месси после своего хет-трика догнал Клозе – у обоих по 16 мячей. Если Лионель забьет в ворота Австрии (начало в 20:00) то станет единоличным лидером.

Однако свое слово может сказать и Килиан Мбаппе. У француза 14 голов на чемпионатах мира и матч против Ирака (начало в 00:00).

Среди действующих игроков 10 мячей у форварда сборной Англии Гарри Кейна. Он уже успел оформить дубль в первом туре.