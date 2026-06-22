Клуб УПЛ не может договориться о контракте с ведущим защитником

Как стало известно Sport.ua, «Оболони» пока не удается договориться о новом контракте с центральным защитником Дмитрием Семеновым. Действующее соглашение игрока истекает 30 июня.

На фоне трудностей в переговорах с Оболонью Семеновым интересуются и другие клубы УПЛ.

26-летний защитник перешел в «Оболонь» летом прошлого года на правах свободного агента из «Левого Берега». В составе «пивоваров» Семенов провел 29 официальных матчей и отдал две голевые передачи. Ранее в УПЛ воспитанник «Днепра» выступал также за «Кривбасс». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.

«Оболонь» по итогам прошлого сезона заняла 12-е место в Премьер-лиге.

Ранее мы сообщали, что второй бомбардир «Кривбасса» переходит в другой клуб УПЛ.