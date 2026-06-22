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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 11:53 | Обновлено 22 июня 2026, 13:03
1259
0

Второй бомбардир Кривбасса переходит в другой клуб УПЛ

Криворожский клуб покинет Карлос Парако

22 июня 2026, 11:53 | Обновлено 22 июня 2026, 13:03
1259
0
Второй бомбардир Кривбасса переходит в другой клуб УПЛ
ФК Кривбасс
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Как стало известно Sport.ua, венесуэльский центрфорвард Карлос Парако в ближайшее время перейдет из «Кривбасса» в «Харьков». Сумма трансфера составит 1 млн евро.

Год назад клуб из Кривого Рога приобрел игрока «Метрополитоноса» из Каракаса за 250 тысяч евро.

В прошлом сезоне УПЛ 22-летний Парако провел 28 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативных передачи. Среди футболистов «Кривбасса» больше забил только его соотечественник Глейкер Мендоса (11), который продолжит карьеру в «Шахтере».

По итогам сезона 2025/26 «Кривбасс» занял седьмое место в УПЛ. «Харьков», который тогда назывался «Металлист 1925», финишировал пятым.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Эпицентр» вскоре могут покинуть еще два игрока.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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