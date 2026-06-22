Второй бомбардир Кривбасса переходит в другой клуб УПЛ
Криворожский клуб покинет Карлос Парако
Как стало известно Sport.ua, венесуэльский центрфорвард Карлос Парако в ближайшее время перейдет из «Кривбасса» в «Харьков». Сумма трансфера составит 1 млн евро.
Год назад клуб из Кривого Рога приобрел игрока «Метрополитоноса» из Каракаса за 250 тысяч евро.
В прошлом сезоне УПЛ 22-летний Парако провел 28 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативных передачи. Среди футболистов «Кривбасса» больше забил только его соотечественник Глейкер Мендоса (11), который продолжит карьеру в «Шахтере».
По итогам сезона 2025/26 «Кривбасс» занял седьмое место в УПЛ. «Харьков», который тогда назывался «Металлист 1925», финишировал пятым.
Ранее Sport.ua сообщал, что «Эпицентр» вскоре могут покинуть еще два игрока.
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