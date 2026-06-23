Динамо заработало 2,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста

Стала известна сумма, которую заработало киевское «Динамо» за трансфер вингера Максима Брагару – футболист продолжит карьеру в составе «Полесья».

По информации ТаТоТаке, житомирский клуб заплатил 2,5 миллиона евро за украинца, который в прошлом сезоне играл в команде Руслана Ротаня на правах аренды.

Переход вингера согласовали лично президенты обоих клубов – Геннадий Буткевич и Игорь Суркис. В июле 2024 года трансфер футболиста обошелся «бело-синим» в 300 тысяч евро.

В прошлом сезоне Брагару провел 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. В активе футболиста – четыре игры в футболке сборной Украины U-23.