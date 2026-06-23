Динамо заработало 2,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста
Стало известна сумма, которую заплатило «Полесье» за полноценный переход Максима Брагару
Стала известна сумма, которую заработало киевское «Динамо» за трансфер вингера Максима Брагару – футболист продолжит карьеру в составе «Полесья».
По информации ТаТоТаке, житомирский клуб заплатил 2,5 миллиона евро за украинца, который в прошлом сезоне играл в команде Руслана Ротаня на правах аренды.
Переход вингера согласовали лично президенты обоих клубов – Геннадий Буткевич и Игорь Суркис. В июле 2024 года трансфер футболиста обошелся «бело-синим» в 300 тысяч евро.
В прошлом сезоне Брагару провел 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. В активе футболиста – четыре игры в футболке сборной Украины U-23.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скандинавская команда играла вторым номером и хорошо использовала класс своих игроков
Марьян Фарина и Олег Пушкарев перейдут на правах аренды в «Черноморец»
Распродаёт всю некондицию.