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  4. Динамо заработало 2,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 10:12 |
845
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Динамо заработало 2,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста

Стало известна сумма, которую заплатило «Полесье» за полноценный переход Максима Брагару

23 июня 2026, 10:12 |
845
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Динамо заработало 2,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста
ФК Полесье Житомир. Максим Брагару
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Стала известна сумма, которую заработало киевское «Динамо» за трансфер вингера Максима Брагару – футболист продолжит карьеру в составе «Полесья».

По информации ТаТоТаке, житомирский клуб заплатил 2,5 миллиона евро за украинца, который в прошлом сезоне играл в команде Руслана Ротаня на правах аренды.

Переход вингера согласовали лично президенты обоих клубов – Геннадий Буткевич и Игорь Суркис. В июле 2024 года трансфер футболиста обошелся «бело-синим» в 300 тысяч евро.

В прошлом сезоне Брагару провел 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. В активе футболиста – четыре игры в футболке сборной Украины U-23.

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Динамо Киев Полесье Житомир Максим Брагару ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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Суркис мощный менеджер.
Распродаёт всю некондицию.
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Якщо правда то сума навіть завищена
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