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Чемпионат мира
22 июня 2026, 12:14 | Обновлено 22 июня 2026, 12:18
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Открыли второй десяток. Европейские сборные одержали 11 побед на ЧМ-2026

Вспомним все сборные, побеждавшие на текущем чемпионате мира

22 июня 2026, 12:14 | Обновлено 22 июня 2026, 12:18
60
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Открыли второй десяток. Европейские сборные одержали 11 побед на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Закончился очередной игровой день на чемпионате мира 2026 года, по итогам которого две сборные одержали свои первые победы на турнире.

Этими сборными стали Испания и Египет.

Благодаря победе испанской команды, в активе сборных, представляющих УЕФА, стало 11 побед на ЧМ-2026.

Египет стал четвёртым представителем КАФ с победой на турнире.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 22 июня)

  • 11 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция, Норвегия, Австрия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Испания)
  • 5 – КОНКАКАФ (Мексика (2), США (2), Канада)
  • 4 – КОНМЕБОЛ (Аргентина, Колумбия, Бразилия, Парагвай)
  • 4 – КАФ (Кот-д'Ивуар, Гана, Марокко, Египет)
  • 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
  • 0 – ОФК
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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