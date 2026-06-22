Чемпионат мира22 июня 2026, 12:14 | Обновлено 22 июня 2026, 12:18
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Открыли второй десяток. Европейские сборные одержали 11 побед на ЧМ-2026
Вспомним все сборные, побеждавшие на текущем чемпионате мира
22 июня 2026, 12:14 | Обновлено 22 июня 2026, 12:18
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Закончился очередной игровой день на чемпионате мира 2026 года, по итогам которого две сборные одержали свои первые победы на турнире.
Этими сборными стали Испания и Египет.
Благодаря победе испанской команды, в активе сборных, представляющих УЕФА, стало 11 побед на ЧМ-2026.
Египет стал четвёртым представителем КАФ с победой на турнире.
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 22 июня)
- 11 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция, Норвегия, Австрия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Испания)
- 5 – КОНКАКАФ (Мексика (2), США (2), Канада)
- 4 – КОНМЕБОЛ (Аргентина, Колумбия, Бразилия, Парагвай)
- 4 – КАФ (Кот-д'Ивуар, Гана, Марокко, Египет)
- 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
- 0 – ОФК
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