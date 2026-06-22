Открыли второй десяток. Европейские сборные одержали 11 побед на ЧМ-2026

Закончился очередной игровой день на чемпионате мира 2026 года, по итогам которого две сборные одержали свои первые победы на турнире.

Этими сборными стали Испания и Египет.

Благодаря победе испанской команды, в активе сборных, представляющих УЕФА, стало 11 побед на ЧМ-2026.

Египет стал четвёртым представителем КАФ с победой на турнире.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 22 июня)