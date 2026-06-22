Тренер сборной Испании назвал самого важного игрока команды. Не Ямаль

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что форвард Микель Оярсабаль является самым важным игроком для его команды, несмотря на то, что болельщики могут считать иначе.

«Влияние Оярсабаля огромное. Вероятно, большее, чем у любого другого игрока. Он способен войти в историю испанского футбола».

«Я надеюсь, что болельщики действительно могут оценить его игру», – сказал де ла Фуэнте.

На ЧМ-2026 Оярсабаль забил два гола и сделал результативную передачу в матче с Саудовской Аравией.