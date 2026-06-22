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Чемпионат мира
22 июня 2026, 18:58 | Обновлено 22 июня 2026, 19:19
758
0

Тренер сборной Испании назвал самого важного игрока команды. Не Ямаль

Де ла Фуэнте выделил Оярсабаля

22 июня 2026, 18:58 | Обновлено 22 июня 2026, 19:19
758
0
Тренер сборной Испании назвал самого важного игрока команды. Не Ямаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль
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Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что форвард Микель Оярсабаль является самым важным игроком для его команды, несмотря на то, что болельщики могут считать иначе.

«Влияние Оярсабаля огромное. Вероятно, большее, чем у любого другого игрока. Он способен войти в историю испанского футбола».

«Я надеюсь, что болельщики действительно могут оценить его игру», – сказал де ла Фуэнте.

На ЧМ-2026 Оярсабаль забил два гола и сделал результативную передачу в матче с Саудовской Аравией.

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Луис де ла Фуэнте Микель Оярсабаль сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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