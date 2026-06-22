Эксперт дал прогноз на поединок чемпионата мира Франция – Ирак

Сегодня в полночь по киевскому времени начнется матч чемпионата мира между сборными Франции и Ирака. Естественно, что однозначный фаворит этого противостояния сборная Франции, которая в первом туре обыграла Сенегал (3:1), а Ирак был бит Норвегией (1:4). Возможно ли здесь интрига, учитывая немалое количество неожиданных результатов на Мундиале сайту Sport.ua рассказал наш эксперт, известный тренер Александр Бабич.

– Рассчитывать на положительный результат Ираку будет сложно, – сказал Бабич. – Класс команд не сопоставим. Франция приложит все силы для победы, чтобы в третьем туре в матче с Норвегией чувствовать себя спокойно в плане выхода из группы.

Матчи нынешнего чемпионата мира показывают, что команды калибра Ирака могут продемонстрировать неплохую, контратакующую игру, но опять же, если брать поединок в целом, то французы обязаны уверенно выигрывать. Несмотря на то, что подопечные Дидье Дешама пропустили от Сенегала, был виден запас в силе фаворита. И скамейка запасных позволяет наставнику французов быть уверенным в своей команды.

Забьет ли Ирак? Возможно, если у азиатской команды, как я уже упоминал, пойдет контригра. Мундиаль показывает, что у каждой сборной есть свои моменты, даже у откровенных аутсайдеров. Впрочем, для Франции, прежде всего важно победить, а не забить. Как можно больше. На кону плей-офф, и этой сборной по большому счету, все равно, на кого выходить в 1/16 финала.

Что касается прогноза, то все-таки поставлю на то, что Ирак свой гол забьет, правда, Франция ответить тремя мячами. 3:1.