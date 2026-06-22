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Чемпионат мира
22 июня 2026, 09:39 |
541
0

«Дальше полуфинала они не пройдут». Безус – о матче Аргентина – Австрия

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что австрийцы не дадут легкой жизни чемпионам мира

22 июня 2026, 09:39 |
541
0
«Дальше полуфинала они не пройдут». Безус – о матче Аргентина – Австрия
Getty Images/Global Images Ukraine. Аргентина – Алжир
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Сегодня, 22 июня в Далласе свой второй матч на чемпионате мира проведет действующий чемпион сборная Аргентины. Ее соперником будет команда Австрии. Обе конкурента после первого тура набрали по три очка, но южноамериканцы идут на первом месте по лучшей разнице мячей. Что сможет и сможет ли вообще австрийская сборная противопоставить авторитетному оппоненту? По этому поводу эксклюзивно для сайта Sport.ua высказался наш эксперт, бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Роман Безус, который также дал прогноз на предстоящей поединок.

– В первом матче Аргентина подтвердила для многих, что является одним из главных претендентов на победу в текущем чемпионате мира, хотя я, как и прежде, придерживаюсь мнения о том, что эта сборная максимум чего сможет добиться, так это выхода в полуфинал, – сказал Безус. – В матче с Алжиром подопечные Лионеля Скалони меньше владели мячом, но это связано с быстрым голом, а потом они хорошо использовали пространство. Это и есть их стиль игры в последнее время. Не думаю, что они отойдут от этого и в дальнейшем, в частности, в матче с Австрией.

Что касается австрийцев, то они также выиграли уверенно в матче с Иорданией, тем не менее, по второму тайму были вопросы. Может, это связано со стартом на турнире, где преобладало волнение. Поэтому в матче с Аргентиной, на мой взгляд, команда Ральфа Рангника будет выглядеть более солидно, будет больше прессинга, активного отбора. Мне видится, что игра будет вязкой, в которой будет много борьбы. Тем не менее, класс исполнителей и присутствие не увядающего Лионеля Месси позволит Аргентине победить со счетом 2:1 и, тем самым, выиграть свою группу.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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