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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 07:05 |
5395
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Сенсационный трансфер. Калюжный может перейти в гранд УПЛ

На футболиста претендует «Шахтер»

23 июня 2026, 07:05 |
5395
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Сенсационный трансфер. Калюжный может перейти в гранд УПЛ
УАФ. Иван Калюжный
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Донецкий «Шахтер» продолжает изучать возможность трансфера полузащитника «Харькова» Ивана Калюжного.

По информации ТаТоТаке, в контракте 28-летнего опорного полузащитника прописано несколько вариантов клаусулы, которые зависят от определенных условий. После выхода харьковского клуба в УПЛ вступили в силу новые условия соглашения, а сумма отступных в ближайшее время должна вырасти до 4 миллионов евро.

Сообщается, что «горняки» рассматривают вариант активации клаусулы футболиста, однако окончательного решения пока не приняли.

Также источник отмечает, что «Шахтер» мог подписать Калюжного ещё год назад на правах свободного агента. Впрочем, тогда донецкий клуб был готов оформить переход только в случае продажи Егора Назарины, который в итоге так и остался в команде.

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Иван Калюжный Шахтер Донецк Харьков трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Шахтеру стоило бы обратить внимание на Шевченко с Зори.
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