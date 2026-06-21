Отказался продлить контракт. Шахтер совершил громкий трансфер футболиста

Донецкий «Шахтер» завершил подписание контракта с одним из самых перспективных воспитанников бразильского «Фламенго» – Райаном Роберто.

По информации источника, украинский клуб согласовал трансфер 18-летнего нападающего за 10 миллионов евро. «Фламенго» получит 90% суммы сделки, при этом сохранив за собой 10% прав на будущую продажу футболиста.

Сообщается, что ключевым фактором для осуществления трансфера стало решение самого игрока не продлевать контракт с бразильским грандом. Действующий контракт нападающего был рассчитан до марта 2027 года, что уже в ближайшее время позволяло ему вести переговоры с другими клубами.