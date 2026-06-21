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  4. Отказался продлить контракт. Шахтер совершил громкий трансфер футболиста
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 07:42 |
982
0

Отказался продлить контракт. Шахтер совершил громкий трансфер футболиста

Стало известно, почему «Фламенго» решил продать Райана Роберто в «Шахтер»

21 июня 2026, 07:42 |
982
0
Отказался продлить контракт. Шахтер совершил громкий трансфер футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберто
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Донецкий «Шахтер» завершил подписание контракта с одним из самых перспективных воспитанников бразильского «Фламенго» – Райаном Роберто.

По информации источника, украинский клуб согласовал трансфер 18-летнего нападающего за 10 миллионов евро. «Фламенго» получит 90% суммы сделки, при этом сохранив за собой 10% прав на будущую продажу футболиста.

Сообщается, что ключевым фактором для осуществления трансфера стало решение самого игрока не продлевать контракт с бразильским грандом. Действующий контракт нападающего был рассчитан до марта 2027 года, что уже в ближайшее время позволяло ему вести переговоры с другими клубами.

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Райан Роберто Шахтер Донецк Фламенго трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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