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Чемпионат мира
22 июня 2026, 10:45 | Обновлено 22 июня 2026, 11:06
362
0

«Не знаю, как это выразить словами». Салах – об исторической победе Египта

Капитана сборной Египта переполняют эмоции

22 июня 2026, 10:45 | Обновлено 22 июня 2026, 11:06
362
0
«Не знаю, как это выразить словами». Салах – об исторической победе Египта
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Лидер сборной Египта Мохамед Салах поделился эмоциями от первой в истории победы национальной команды на чемпионате мира в матче второго тура группового этапа против Новой Зеландии – 3:1.

«Это невероятно. Я не знаю, как это выразить словами. Это большое достижение для всех игроков и персонала, поэтому надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе в группе и написать историю, выйти в плей-офф – и в последующие годы это запомнится как одно из лучших достижений в истории египетского футбола. Мы должны наслаждаться сегодняшним днем, наслаждаться завтрашним днем, а затем сосредоточиться на следующей игре.

Атмосфера? Ощущение такое, будто мы играем в Египте, все болельщики в красном. Все счастливы и взволнованы. Не знаю, что сказать – здесь отличная атмосфера», – сказал Салах.

После двух туров Египет с четырьмя очками занимает первое место в группе и близок к дебютному выходу в плей-офф чемпионата мира, если не считать турнир 1934 года, когда мундиаль сразу стартовал с 1/8 финала.

В третьем туре «фараоны» сыграют с Ираном. Матч состоится в Сиэтле 27 июня и начнется в 06:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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