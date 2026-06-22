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Испания
22 июня 2026, 10:10 |
883
0

Реал может подписать чемпиона мира, который нужен Жозе Моуриньо

Королевский клуб намерен оформить трансфер аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера

22 июня 2026, 10:10 |
883
0
Реал может подписать чемпиона мира, который нужен Жозе Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер
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Мадридский «Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске игроков, которые могли бы усилить команду именитого португальского тренера Жозе Моуриньо.

По информации испанских источников, королевский клуб нацелился на полузащитника Алексиса Макаллистера, который является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

В услугах футболиста, который оценивается в 70 миллионов евро, заинтересован лично главный тренер «сливочных». «Особенный» возглавил мадридский клуб после завершения сезона.

«Реал» попытается оформить трансфер аргентинца после того, как избавится от некоторых футболистов, которые не входят в планы Моуриньо.

Макаллистер провел 55 матчей в футболке английского «Ливерпуля» в сезоне 2025/26, забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт 27-летнего полузащитника истекает в июне 2028-го.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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