Реал может подписать чемпиона мира, который нужен Жозе Моуриньо
Королевский клуб намерен оформить трансфер аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера
Мадридский «Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске игроков, которые могли бы усилить команду именитого португальского тренера Жозе Моуриньо.
По информации испанских источников, королевский клуб нацелился на полузащитника Алексиса Макаллистера, который является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.
В услугах футболиста, который оценивается в 70 миллионов евро, заинтересован лично главный тренер «сливочных». «Особенный» возглавил мадридский клуб после завершения сезона.
«Реал» попытается оформить трансфер аргентинца после того, как избавится от некоторых футболистов, которые не входят в планы Моуриньо.
Макаллистер провел 55 матчей в футболке английского «Ливерпуля» в сезоне 2025/26, забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт 27-летнего полузащитника истекает в июне 2028-го.
🚨 JUST IN: Alexis Mac Allister is one of the players Real Madrid LIKE.— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 21, 2026
Real Madrid currently need to SELL players, they have MANY midfielders.
Nothing is imminent. @FabrizioRomano @bornnredlfc pic.twitter.com/gCe9IPZQXB
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