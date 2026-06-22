Реал может подписать чемпиона мира, который нужен Жозе Моуриньо

Мадридский «Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке в поиске игроков, которые могли бы усилить команду именитого португальского тренера Жозе Моуриньо.

По информации испанских источников, королевский клуб нацелился на полузащитника Алексиса Макаллистера, который является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

В услугах футболиста, который оценивается в 70 миллионов евро, заинтересован лично главный тренер «сливочных». «Особенный» возглавил мадридский клуб после завершения сезона.

«Реал» попытается оформить трансфер аргентинца после того, как избавится от некоторых футболистов, которые не входят в планы Моуриньо.

Макаллистер провел 55 матчей в футболке английского «Ливерпуля» в сезоне 2025/26, забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт 27-летнего полузащитника истекает в июне 2028-го.