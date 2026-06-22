Бущан сказал «да». Георгий выбрал клуб на следующий сезон

Известный украинский вратарь Георгий Бущан проведет следующий сезон в житомирском «Полесье».

По информации ТаТоТаке, житомирский клуб и сам вратарь в настоящее время согласовывают последние детали с «Аль-Шабабом», который владеет правами на вратаря.

Сообщается, что действующий контракт Бущана с саудовским клубом рассчитан ещё на один год. При этом стороны рассматривают вариант аренды, по условиям которой финансовые обязательства по зарплате голкипера могут быть распределены между двумя клубами.

Также источник сообщает, что в «Полесье» работали над альтернативными вариантами на вратарскую позицию. Одним из кандидатов был бывший вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко.

Впрочем, пока что его нынешний клуб – «Панетоликос» – не готов отпустить вратаря.