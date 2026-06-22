Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бущан сказал «да». Георгий выбрал клуб на следующий сезон
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 20:42 |
703
0

Бущан сказал «да». Георгий выбрал клуб на следующий сезон

Вратарь останется в «Полесье»

22 июня 2026, 20:42 |
703
0
Бущан сказал «да». Георгий выбрал клуб на следующий сезон
ФК Полесья. Георгий Бущан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский вратарь Георгий Бущан проведет следующий сезон в житомирском «Полесье».

По информации ТаТоТаке, житомирский клуб и сам вратарь в настоящее время согласовывают последние детали с «Аль-Шабабом», который владеет правами на вратаря.

Сообщается, что действующий контракт Бущана с саудовским клубом рассчитан ещё на один год. При этом стороны рассматривают вариант аренды, по условиям которой финансовые обязательства по зарплате голкипера могут быть распределены между двумя клубами.

Также источник сообщает, что в «Полесье» работали над альтернативными вариантами на вратарскую позицию. Одним из кандидатов был бывший вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко.

Впрочем, пока что его нынешний клуб – «Панетоликос» – не готов отпустить вратаря.

По теме:
Новичок Вереса БЛЕР: «Ехал в Украину 35 часов, это приятное место»
«Как для отца...» Костюк отреагировал на женитьбу игроков Динамо
Новичок Шахтера: «Это отличная возможность для моей карьеры»
Георгий Бущан Полесье Житомир Аль-Шабаб аренда игрока Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОСТЮК: «Легких соперников в ЛЕ не бывает. Динамо нацелено побеждать»
Футбол | 22 июня 2026, 15:23 13
КОСТЮК: «Легких соперников в ЛЕ не бывает. Динамо нацелено побеждать»
КОСТЮК: «Легких соперников в ЛЕ не бывает. Динамо нацелено побеждать»

Главный тренер столичной команды рассказал о подготовке к Лиге Европы

Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Футбол | 22 июня 2026, 06:15 1
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?

Египтяне с камбеком одолели Новую Зеландию (3:1), бельгийцы сыграли вничью с Ираном (1:1)

Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Футбол | 22.06.2026, 10:22
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
РОНАЛДО про Месси: «Величайший. Я в 38 лет уже закончил и весил 120 кг»
Футбол | 22.06.2026, 17:49
РОНАЛДО про Месси: «Величайший. Я в 38 лет уже закончил и весил 120 кг»
РОНАЛДО про Месси: «Величайший. Я в 38 лет уже закончил и весил 120 кг»
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Футбол | 22.06.2026, 05:02
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 2
Футбол
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 41
Футбол
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 39
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 15
Футбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем