Фейр-плей, но не любой ценой. Виньяс оставил соперника ради атаки

22 июня сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью со счетом 2:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026.

Во время игры произошел спорный эпизод с участием игрока сборной Уругвая Федерико Виньяса, который продемонстрировал, что для него забить гол на чемпионате мира имеет гораздо больший вес, чем помочь сопернику, страдающему от судорог.

Шла 44-я минута. Пропустив на 21-й минуте от Кевина Ленини, сборная Уругвая пыталась сравнять счет перед перерывом. В менее интенсивный момент игры Виньяс увидел, как его соперник из Кабо-Верде Телму Арканжу упал на газон из-за судорог. Следуя принципам фейр-плей, он подошел помочь сопернику, чтобы облегчить его состояние, пока… не заметил начало быстрой атаки своей команды.

В тот же момент Федерико оставил Арканжу и бросился к воротам Возиньи, чтобы добавить численное преимущество в штрафной площади. Сам Федерико голом не отличился, но это сделал Максимилиано Араухо.

Спустя несколько минут Агустин Каноббио вывел уругвайцев вперед, и они ушли на перерыв, ведя в счете. Однако после ошибки соперников Кабо-Верде смогло отыграться на 61-й минуте и добиться сенсационной ничьей.

После двух туров Уругвай и Кабо-Верде имеют одинаковое количество очков и делят второе и третье места с двумя баллами. Обе команды сохраняют шансы на выход в следующий раунд в решающем матче группового этапа. Для Кабо-Верде это будет игра против Саудовской Аравии (27 июня в 3:00). Для Уругвая – против Испании (также в 3:00).