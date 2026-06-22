ВИДЕО. Возинья не спас. Как Уругвай сравнял счет с Кабо-Верде
Во втором матче подряд забил Максимилиано Араухо
Вингер сборной Уругвая Максимилиано Араухо забил во втором матче подряд на чемпионате мира 2026.
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После гола в ворота Саудовской Аравии от точного выстрела Араухо пострадала сборная Кабо-Верде.
Максимилиано сыграл на добивании и прошил Возинью, который героически на ноль отстоял матч первого тура с Испанией.
Уругвайская команда сравняла счет на 44-й минуте, отыгравшись после яркого штрафного от соперника.
ВИДЕО. Возинья не спас. Как Уругвай сравнял счет с Кабо-Верде
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