Вингер сборной Уругвая Максимилиано Араухо забил во втором матче подряд на чемпионате мира 2026.

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После гола в ворота Саудовской Аравии от точного выстрела Араухо пострадала сборная Кабо-Верде.

Максимилиано сыграл на добивании и прошил Возинью, который героически на ноль отстоял матч первого тура с Испанией.

Уругвайская команда сравняла счет на 44-й минуте, отыгравшись после яркого штрафного от соперника.

ВИДЕО. Возинья не спас. Как Уругвай сравнял счет с Кабо-Верде

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine