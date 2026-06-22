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Чемпионат мира
22 июня 2026, 01:59 | Обновлено 22 июня 2026, 02:05
44
0

ВИДЕО. Возинья не спас. Как Уругвай сравнял счет с Кабо-Верде

Во втором матче подряд забил Максимилиано Араухо

22 июня 2026, 01:59 | Обновлено 22 июня 2026, 02:05
44
0
ВИДЕО. Возинья не спас. Как Уругвай сравнял счет с Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вингер сборной Уругвая Максимилиано Араухо забил во втором матче подряд на чемпионате мира 2026.

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После гола в ворота Саудовской Аравии от точного выстрела Араухо пострадала сборная Кабо-Верде.

Максимилиано сыграл на добивании и прошил Возинью, который героически на ноль отстоял матч первого тура с Испанией.

Уругвайская команда сравняла счет на 44-й минуте, отыгравшись после яркого штрафного от соперника.

ВИДЕО. Возинья не спас. Как Уругвай сравнял счет с Кабо-Верде

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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