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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 21:02 |
1987
0

Вратарь сборной Украины сказал «да» и вернётся в УПЛ

Ермаков согласился на переход в «Харьков»

28 июня 2026, 21:02 |
1987
0
Вратарь сборной Украины сказал «да» и вернётся в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Єрмаков
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Вратарь сборной Украины Георгий Ермаков может вернуться в УПЛ и продолжить карьеру в «Харькове».

По информации ТаТоТаке, после пребывания в расположении сборной Украины вратарь дал принципиальное согласие на переход в харьковский клуб. Впрочем, для завершения сделки необходимо достичь договоренности с его нынешним клубом – «Маккаби Хайфа».

В настоящее время «Харьков» ожидает ответа израильской стороны на свое предложение. Сообщается, что нынешнее предложение более выгодно, чем предыдущее. Ранее сумма потенциальной сделки составляла 2,3–2,5 млн евро, однако теперь харьковчане улучшили свои условия.

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Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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