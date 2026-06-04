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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 23:59 | Обновлено 05 июня 2026, 00:08
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ЕРМАКОВ: «Было много слухов, которые не соответствовали действительности»

Вратарь сборной Украины высказался о возможной смене клуба

04 июня 2026, 23:59 | Обновлено 05 июня 2026, 00:08
57
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ЕРМАКОВ: «Было много слухов, которые не соответствовали действительности»
УАФ. Георгий Ермаков
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Украинский голкипер «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков прокомментировал многочисленные слухи о возвращении в УПЛ.

«Было много слухов, которые не соответствовали действительности. В то же время были и такие, где действительно существовал предметный интерес. Но футбол как на поле, так и за его пределами – очень непредсказуемая вещь. На данный момент я остаюсь игроком своего клуба.

У нас был очень насыщенный сезон из-за военных обстоятельств, а затем пришлось играть в плотном графике. Поэтому сейчас мое внимание полностью сосредоточено на сборной Украины. После этого будет небольшой отдых, а затем – возвращение к клубным делам. На данный момент я думаю только о команде, контракт с которой имею, потому что сейчас нет смысла говорить о чем-то другом или строить далекие планы», – сказал Ермаков.

Ермаков впервые получил вызов в сборную Украины и может дебютировать за национальную команду уже 7 июня в товарищеском матче с Данией.

Ранее Георгий Ермаков поделился мыслями о работе нового тренерского штаба национальной команды.

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Иван Чирко Источник: ВЗбирна
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