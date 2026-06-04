ЕРМАКОВ: «Было много слухов, которые не соответствовали действительности»

Украинский голкипер «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков прокомментировал многочисленные слухи о возвращении в УПЛ.

«Было много слухов, которые не соответствовали действительности. В то же время были и такие, где действительно существовал предметный интерес. Но футбол как на поле, так и за его пределами – очень непредсказуемая вещь. На данный момент я остаюсь игроком своего клуба.

У нас был очень насыщенный сезон из-за военных обстоятельств, а затем пришлось играть в плотном графике. Поэтому сейчас мое внимание полностью сосредоточено на сборной Украины. После этого будет небольшой отдых, а затем – возвращение к клубным делам. На данный момент я думаю только о команде, контракт с которой имею, потому что сейчас нет смысла говорить о чем-то другом или строить далекие планы», – сказал Ермаков.