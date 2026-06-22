Тренер Египта: «Я сказал игрокам, что мы не выйдем обратно на поле»

Тренер сборной Египта Хоссам Хасан заявил своим игрокам, что они не выйдут на поле на второй тайм матча против Новой Зеландии (3:1), если не будут настроены на победу, которой заслуживают их болельщики.

Его слова дали эффект. Египет сумел перевернуть ход матча и одержал первую в истории победу на чемпионатах мира.

«В перерыве я сказал игрокам, что мы не выйдем на поле, если не будем настроены на победу и не будем черпать уверенность из гордости за нашу поддержку.

Египетскому футбольному сообществу нужно было время, чтобы построить уверенность, использовать наши сильные стороны и осмыслить путь к квалификации, а также труд предыдущих поколений, которые пытались создать эти возможности.

Я хотел, чтобы это поколение само формировало свое будущее и определяло свой путь. Мы также хотим продолжать развитие на уровне национального чемпионата и африканского футбола», – сказал Хасан.

Решающую роль в победе сыграл Мохамед Салах, который забил победный гол и отдал результативную передачу при третьем взятии ворот.

«Салах много работал на поле, и это важно знать», – добавил Хасан. «Возможно, я первый тренер, который позволил ему играть на позиции, которая лучше всего соответствует его опасности и качествам. Мы работали над многими вещами и уверены, что увидим от него еще больше».

После двух туров Египет с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице группы G. В третьем туре «фараоны» сыграют с Ираном. Матч состоится в Сиэтле 27 июня и начнется в 6:00 по киевскому времени.