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Чемпионат мира
22 июня 2026, 08:45 | Обновлено 22 июня 2026, 08:47
1506
0

Тренер Египта: «Я сказал игрокам, что мы не выйдем обратно на поле»

Хоссам Хасан мотивировал команду на камбэк

22 июня 2026, 08:45 | Обновлено 22 июня 2026, 08:47
1506
0
Тренер Египта: «Я сказал игрокам, что мы не выйдем обратно на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоссам Хасан
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Тренер сборной Египта Хоссам Хасан заявил своим игрокам, что они не выйдут на поле на второй тайм матча против Новой Зеландии (3:1), если не будут настроены на победу, которой заслуживают их болельщики.

Его слова дали эффект. Египет сумел перевернуть ход матча и одержал первую в истории победу на чемпионатах мира.

«В перерыве я сказал игрокам, что мы не выйдем на поле, если не будем настроены на победу и не будем черпать уверенность из гордости за нашу поддержку.

Египетскому футбольному сообществу нужно было время, чтобы построить уверенность, использовать наши сильные стороны и осмыслить путь к квалификации, а также труд предыдущих поколений, которые пытались создать эти возможности.

Я хотел, чтобы это поколение само формировало свое будущее и определяло свой путь. Мы также хотим продолжать развитие на уровне национального чемпионата и африканского футбола», – сказал Хасан.

Решающую роль в победе сыграл Мохамед Салах, который забил победный гол и отдал результативную передачу при третьем взятии ворот.

«Салах много работал на поле, и это важно знать», – добавил Хасан. «Возможно, я первый тренер, который позволил ему играть на позиции, которая лучше всего соответствует его опасности и качествам. Мы работали над многими вещами и уверены, что увидим от него еще больше».

После двух туров Египет с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице группы G. В третьем туре «фараоны» сыграют с Ираном. Матч состоится в Сиэтле 27 июня и начнется в 6:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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