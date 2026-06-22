Черноморец усилился футболистом Шахтера, который не входит в планы Турана
Вингер Олег Пушкарев прибыл в расположение одесской команды, которой руководит Григорчук
Вингер донецкого «Шахтера» Олег Пушкарев продолжит карьеру в составе «Черноморца» – накануне футболист прибыл в расположение одесского клуба.
В прошлом сезоне 22-летний украинец играл на правах аренды за «Кудровку», где провел 13 матчей в чемпионате и Кубке Украины и отметился одной результативной передачей.
В июне истек срок арендного соглашения, но Пушкарев не попал в список футболистов, которые нужны главному тренеру «горняков» Арде Турану на тренировочных сборах.
Вингер усилит команду Романа Григочука, которая заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги и завоевала путевку в элитный дивизион.
Пушкарев большую часть карьеры провел в структуре «Шахтера», где играл за U-17 и U-19. Имеет опыт выступлений в составе «Ингульца». Контракт вингера истекает в июне 2029-го.
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