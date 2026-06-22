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  4. Черноморец усилился футболистом Шахтера, который не входит в планы Турана
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 09:37 |
815
0

Черноморец усилился футболистом Шахтера, который не входит в планы Турана

Вингер Олег Пушкарев прибыл в расположение одесской команды, которой руководит Григорчук

22 июня 2026, 09:37 |
815
0
Черноморец усилился футболистом Шахтера, который не входит в планы Турана
ФК Кудровка. Олег Пушкарев
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Вингер донецкого «Шахтера» Олег Пушкарев продолжит карьеру в составе «Черноморца» – накануне футболист прибыл в расположение одесского клуба.

В прошлом сезоне 22-летний украинец играл на правах аренды за «Кудровку», где провел 13 матчей в чемпионате и Кубке Украины и отметился одной результативной передачей.

В июне истек срок арендного соглашения, но Пушкарев не попал в список футболистов, которые нужны главному тренеру «горняков» Арде Турану на тренировочных сборах.

Вингер усилит команду Романа Григочука, которая заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги и завоевала путевку в элитный дивизион.

Пушкарев большую часть карьеры провел в структуре «Шахтера», где играл за U-17 и U-19. Имеет опыт выступлений в составе «Ингульца». Контракт вингера истекает в июне 2029-го.

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Шахтер Донецк Черноморец Одесса Олег Пушкарев Арда Туран Роман Григорчук трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Telegram
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