Черноморец усилился футболистом Шахтера, который не входит в планы Турана

Вингер донецкого «Шахтера» Олег Пушкарев продолжит карьеру в составе «Черноморца» – накануне футболист прибыл в расположение одесского клуба.

В прошлом сезоне 22-летний украинец играл на правах аренды за «Кудровку», где провел 13 матчей в чемпионате и Кубке Украины и отметился одной результативной передачей.

В июне истек срок арендного соглашения, но Пушкарев не попал в список футболистов, которые нужны главному тренеру «горняков» Арде Турану на тренировочных сборах.

Вингер усилит команду Романа Григочука, которая заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги и завоевала путевку в элитный дивизион.

Пушкарев большую часть карьеры провел в структуре «Шахтера», где играл за U-17 и U-19. Имеет опыт выступлений в составе «Ингульца». Контракт вингера истекает в июне 2029-го.