Нападающий «Пирамидс» и сборной Египта Мостафа Зико забил в ворота Новой Зеландии во втором туре чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мостафа восстановил равновесие в матче после минимального поражения в первом тайме.

Форвард спрятался за спинами защитников и точно пробил головой после навеса с фланга.

Его гол на 58-й минуте принес облегчение Египту, который давил на соперника, но забить не мог.

ВИДЕО. Защита проспала. Сборная Египта сравняла счет против Новой Зеландии

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine