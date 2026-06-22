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Чемпионат мира
22 июня 2026, 05:26 | Обновлено 22 июня 2026, 07:03
99
0

ВИДЕО. Защита проспала. Сборная Египта сравняла счет против Новой Зеландии

Мостафа Зико разбудил команду

22 июня 2026, 05:26 | Обновлено 22 июня 2026, 07:03
99
0
ВИДЕО. Защита проспала. Сборная Египта сравняла счет против Новой Зеландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мостафа Зико
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Нападающий «Пирамидс» и сборной Египта Мостафа Зико забил в ворота Новой Зеландии во втором туре чемпионата мира 2026.

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Мостафа восстановил равновесие в матче после минимального поражения в первом тайме.

Форвард спрятался за спинами защитников и точно пробил головой после навеса с фланга.

Его гол на 58-й минуте принес облегчение Египту, который давил на соперника, но забить не мог.

ВИДЕО. Защита проспала. Сборная Египта сравняла счет против Новой Зеландии

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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