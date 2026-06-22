Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини стал лучшим игроком матча против Уругвая во втором туре ЧМ-2026.

Кевин отыграл 71 минуту в поединке и внес весомый вклад в ничейный результат (2:2).

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Именно с гола Ленини стартовала новая сенсация Кабо-Верде на турнире.

Кевин на 21-й минуте эффектно исполнил штрафной удар, забив издали в стиле Роберто Карлоса.

Кроме того, Ленини не просто забил яркий мяч со штрафного, а еще и стал автором первого гола Кабо-Верде на чемпионатах мира.

ФОТО. Автор супергола. Назван лучший игрок матча Уругвай – Кабо-Верде