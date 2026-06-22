Кабо-Верде – первая сборная с 1966, забившая первый мяч на ЧМ со штрафного

Сборная Кабо-Верде вошла в историю чемпионатов мира, забив первой в матче второго тура мундиаля против Уругвая.

Островяне открыли счет в матче против Уругвая на 21-й минуте, оформив свой первый гол на мундиалях.

Кабо-Верде отличилось в матче со штрафного: автором шикарного удара стал Кевин Ленини.

Благодаря этому выстрелу сборная Кабо-Верде стала первой командой с 1966 года на мундиале, которая забила свой самый первый мяч на турнире ударом со штрафного.