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  4. Кабо-Верде – первая сборная с 1966, забившая первый мяч на ЧМ со штрафного
Чемпионат мира
22 июня 2026, 02:53 |
157
0

Кабо-Верде – первая сборная с 1966, забившая первый мяч на ЧМ со штрафного

Островяне пишут свою историю на мундиале

22 июня 2026, 02:53 |
157
0
Кабо-Верде – первая сборная с 1966, забившая первый мяч на ЧМ со штрафного
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Кабо-Верде вошла в историю чемпионатов мира, забив первой в матче второго тура мундиаля против Уругвая.

Островяне открыли счет в матче против Уругвая на 21-й минуте, оформив свой первый гол на мундиалях.

Кабо-Верде отличилось в матче со штрафного: автором шикарного удара стал Кевин Ленини.

Благодаря этому выстрелу сборная Кабо-Верде стала первой командой с 1966 года на мундиале, которая забила свой самый первый мяч на турнире ударом со штрафного.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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