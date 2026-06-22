Кабо-Верде – первая сборная с 1966, забившая первый мяч на ЧМ со штрафного
Островяне пишут свою историю на мундиале
Сборная Кабо-Верде вошла в историю чемпионатов мира, забив первой в матче второго тура мундиаля против Уругвая.
Островяне открыли счет в матче против Уругвая на 21-й минуте, оформив свой первый гол на мундиалях.
Кабо-Верде отличилось в матче со штрафного: автором шикарного удара стал Кевин Ленини.
Благодаря этому выстрелу сборная Кабо-Верде стала первой командой с 1966 года на мундиале, которая забила свой самый первый мяч на турнире ударом со штрафного.
1 - Cabo Verde are the first team on record to score their first FIFA World Cup goal from a direct free kick (since 1966).— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026
Blast. pic.twitter.com/A1Y0K6sEc4
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