Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Что это было? Нереальный гол Кабо-Верде со штрафного на ЧМ-2026
Чемпионат мира
22 июня 2026, 01:31 |
399
0

ВИДЕО. Что это было? Нереальный гол Кабо-Верде со штрафного на ЧМ-2026

Уругвай пропустил первым в матче второго тура

22 июня 2026, 01:31 |
399
0
ВИДЕО. Что это было? Нереальный гол Кабо-Верде со штрафного на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Кабо-Верде неожиданно вышла вперед в матче второго тура группы H против Уругвая на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Экзотическая команда шокировала главного фаворита противостояния уже на 21-й минуте.

Невероятный мяч ударом со штрафного положил Кевин Ленини, представляющий российский «Краснодар».

Футболист забил шедевральный гол с дальней дистанции, нанеся удар в стиле Роберто Карлоса.

Этот гол стал первым в истории забитым мячом Кабо-Верде на чемпионатах мира, ведь именно на этом мундиале островная сборная дебютировала.

ВИДЕО. Что это было? Нереальный гол Кабо-Верде со штрафного на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Тренер сборной Кюрасао – об историческом матче на ЧМ: «Вернули долг»
Аргентина – Австрия. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Расстрел вблизи. Уругвай перевернул игру против Кабо-Верде
сборная Уругвая по футболу сборная Кабо-Верде по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 21 июня 2026, 09:12 31
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков

Команду пополнит нигерийский нападающий

ФОТО. «Я думал о ней»: Холанд удивил всех своим заявлением
Футбол | 22 июня 2026, 00:49 0
ФОТО. «Я думал о ней»: Холанд удивил всех своим заявлением
ФОТО. «Я думал о ней»: Холанд удивил всех своим заявлением

Холанд перепутал Сидни Суини с Мэрилин Монро...

Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Футбол | 21.06.2026, 11:22
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Эффект Ямаля. Испания разгромила Саудовскую Аравию
Футбол | 21.06.2026, 21:04
Эффект Ямаля. Испания разгромила Саудовскую Аравию
Эффект Ямаля. Испания разгромила Саудовскую Аравию
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Футбол | 21.06.2026, 05:20
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 27
Футбол
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 21
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 36
Футбол
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 9
Футбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 5
Бокс
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем