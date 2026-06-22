Сборная Кабо-Верде неожиданно вышла вперед в матче второго тура группы H против Уругвая на ЧМ-2026.

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Экзотическая команда шокировала главного фаворита противостояния уже на 21-й минуте.

Невероятный мяч ударом со штрафного положил Кевин Ленини, представляющий российский «Краснодар».

Футболист забил шедевральный гол с дальней дистанции, нанеся удар в стиле Роберто Карлоса.

Этот гол стал первым в истории забитым мячом Кабо-Верде на чемпионатах мира, ведь именно на этом мундиале островная сборная дебютировала.

ВИДЕО. Что это было? Нереальный гол Кабо-Верде со штрафного на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine