ФОТО. Экс-звезда сборной Англии ел сырое мясо на ЧМ-2026. Фанаты в шоке
Андрос Таунсенд показал свой рацион
Бывший футболист сборной Англии Андрос Таунсенд удивил фанатов во время чемпионата мира.
34-летний экс-игрок «Тоттенхэма», «Кристал Пэлас» и «Лутона» сейчас работает со-комментатором ITV на матчах мундиаля. Параллельно он ведет в соцсетях серию «World Cup Diaries», где показывает свой режим и питание.
В одном из видео Таунсенд продемонстрировал еду из контейнера. Внимание фанатов сразу привлекло мясо, которое выглядело сырым или почти не прожаренным.
В комментариях пользователи начали шутить над рационом футболиста: «Что тут происходит с этой сырой коровой?» – написал один фанат.
Другой добавил: «Просто приготовь еду, парень».
Еще один пользователь пошутил: «Это то, что я дал бы своей собаке на последний ужин».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Сам Таунсенд объяснил, что старается следить за здоровьем даже во время путешествий, матчей и работы на турнире. Ранее он уже показывал свой рацион в Мексике, в который входили шесть вареных яиц, шесть банок сардин и стейк с костным бульоном.
За сборную Англии Таунсенд провел 13 матчей и забил 3 гола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К командам Гаити и Турции присоединился Тунис, который пропустил девять голов за два матча
Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа