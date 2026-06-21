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21 июня 2026, 23:40 | Обновлено 22 июня 2026, 00:02
642
0

ФОТО. Экс-звезда сборной Англии ел сырое мясо на ЧМ-2026. Фанаты в шоке

Андрос Таунсенд показал свой рацион

21 июня 2026, 23:40 | Обновлено 22 июня 2026, 00:02
642
0
ФОТО. Экс-звезда сборной Англии ел сырое мясо на ЧМ-2026. Фанаты в шоке
Tiktok. Андрос Таунсенд
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Бывший футболист сборной Англии Андрос Таунсенд удивил фанатов во время чемпионата мира.

34-летний экс-игрок «Тоттенхэма», «Кристал Пэлас» и «Лутона» сейчас работает со-комментатором ITV на матчах мундиаля. Параллельно он ведет в соцсетях серию «World Cup Diaries», где показывает свой режим и питание.

В одном из видео Таунсенд продемонстрировал еду из контейнера. Внимание фанатов сразу привлекло мясо, которое выглядело сырым или почти не прожаренным.

В комментариях пользователи начали шутить над рационом футболиста: «Что тут происходит с этой сырой коровой?» – написал один фанат.

Другой добавил: «Просто приготовь еду, парень».

Еще один пользователь пошутил: «Это то, что я дал бы своей собаке на последний ужин».

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Сам Таунсенд объяснил, что старается следить за здоровьем даже во время путешествий, матчей и работы на турнире. Ранее он уже показывал свой рацион в Мексике, в который входили шесть вареных яиц, шесть банок сардин и стейк с костным бульоном.

За сборную Англии Таунсенд провел 13 матчей и забил 3 гола.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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