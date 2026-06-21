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Украина. Первая лига
21 июня 2026, 23:29 | Обновлено 21 июня 2026, 23:31
214
0

Шаран в межсезонье запланировал провести пять спаррингов

25 июня «Александрия» возобновит тренировочный процесс

21 июня 2026, 23:29 | Обновлено 21 июня 2026, 23:31
214
0
Шаран в межсезонье запланировал провести пять спаррингов
ФК Александрия. Владимир Шаран
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Как стало известно Sport.ua, во время подготовки к новому сезону главный тренер перволиговой «Александрии» Владимир Шаран достиг договоренности о проведении 5 контрольных матчей: с «Полтавой» (1-го июля), «Черноморцем» (4-го июля), «Ингульцом» (8-го июля), «Александрией-2», которая продолжит выступления во Второй лиге (14 июля) и «Колосом» (18 июля).

По имеющейся информации, «горожане» вернутся из отпуска 25 июня и рассчитывают на усиление 6-7 новобранцами. У «Александрии» – амбициозные планы: завоевание путевки в УПЛ.

Ранее Владимир Шаран пригласил в Александрию двух игроков «Руха».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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