Шаран в межсезонье запланировал провести пять спаррингов

Как стало известно Sport.ua, во время подготовки к новому сезону главный тренер перволиговой «Александрии» Владимир Шаран достиг договоренности о проведении 5 контрольных матчей: с «Полтавой» (1-го июля), «Черноморцем» (4-го июля), «Ингульцом» (8-го июля), «Александрией-2», которая продолжит выступления во Второй лиге (14 июля) и «Колосом» (18 июля).

По имеющейся информации, «горожане» вернутся из отпуска 25 июня и рассчитывают на усиление 6-7 новобранцами. У «Александрии» – амбициозные планы: завоевание путевки в УПЛ.

Ранее Владимир Шаран пригласил в Александрию двух игроков «Руха».