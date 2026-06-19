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  4. Шаран пригласил в Александрию двух игроков Руха
Украина. Первая лига
19 июня 2026, 19:02 |
535
0

Шаран пригласил в Александрию двух игроков Руха

Александрия активизировалась на трансферном рынке

19 июня 2026, 19:02 |
535
0
Шаран пригласил в Александрию двух игроков Руха
ФК Александрия. Владимир Шаран
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Как стало известно Sport.ua, очередными летними новичками «Александрии» станут 24-летний стоппер Денис Слюсар и 25-летний полузащитник Остап Притула из «Руха». В прошлом сезоне они провели за львовскую команду в УПЛ соответственно 22 и 29 матчей. В активе Приюты один забитый мяч. С ними уже проведены переговоры.

Подопечные Владимира Шарана начнут подготовку к первенству Первой лиги 25 июня. Запланировано 5 контрольных матчей.

Ранее в тренерском штабе «Александрии» появился новый специалист.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александрия трансферы Рух Львов Владимир Шаран Денис Слюсар Остап Притула
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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