Украина. Первая лига19 июня 2026, 19:02 |
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Шаран пригласил в Александрию двух игроков Руха
Александрия активизировалась на трансферном рынке
19 июня 2026, 19:02 |
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Как стало известно Sport.ua, очередными летними новичками «Александрии» станут 24-летний стоппер Денис Слюсар и 25-летний полузащитник Остап Притула из «Руха». В прошлом сезоне они провели за львовскую команду в УПЛ соответственно 22 и 29 матчей. В активе Приюты один забитый мяч. С ними уже проведены переговоры.
Подопечные Владимира Шарана начнут подготовку к первенству Первой лиги 25 июня. Запланировано 5 контрольных матчей.
Ранее в тренерском штабе «Александрии» появился новый специалист.
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