Шаран пригласил в Александрию двух игроков Руха

Как стало известно Sport.ua, очередными летними новичками «Александрии» станут 24-летний стоппер Денис Слюсар и 25-летний полузащитник Остап Притула из «Руха». В прошлом сезоне они провели за львовскую команду в УПЛ соответственно 22 и 29 матчей. В активе Приюты один забитый мяч. С ними уже проведены переговоры.

Подопечные Владимира Шарана начнут подготовку к первенству Первой лиги 25 июня. Запланировано 5 контрольных матчей.

Ранее в тренерском штабе «Александрии» появился новый специалист.