«Это больше, чем просто футбол». Игрок Кюрасао о ничьей с Эквадором

Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром после матча с Эквадором стал одним из главных героев чемпионата мира 2026, сделав 16 сейвов, что позволило его команде набрать первое в истории очко на Мундиале – 0:0.

37-летний голкипер повторил рекорд американца Тима Ховарда по количеству сейвов в одном матче ЧМ, установленный в игре против Бельгии на турнире 2014 года. После матча Ром не скрывал эмоций.

«Именно об этом я мечтал с самого начала. Одиннадцать лет назад наша цель была простой – попасть на чемпионат мира. Мы начинали практически с нуля, поэтому я невероятно горжусь тем, чего нам удалось достичь.

После матча с Германией мы хотели показать миру, кто такие Кюрасао. Думаю, сегодня мы продемонстрировали часть своего потенциала. Мы показали, что можем бороться до конца и что умеем играть в футбол даже против очень сильного соперника. Это больше, чем просто футбол», – сказал вратарь.

Его блестящее выступление началось уже на второй минуте, когда он отразил опасный удар Эннера Валенсии с близкой дистанции.

«Такие моменты придают вратарю уверенность и заряжают всю команду. После того сейва я понял, что нам придется много защищаться. Но в тот момент у меня было чувство, что сегодня мне не забьют. Это невероятное ощущение.

Не могу вспомнить все свои сейвы, но именно тот был самым важным. Если бы тогда мяч оказался в воротах, матч мог бы сложиться совсем иначе», – пояснил Ром.

Голкипер назвал эту игру лучшей в своей карьере.

«Ранее на Золотом кубке КОНКАКАФ 2019 года в матче против Гондураса я сделал 15 сейвов, и мы победили 1:0. Но этот матч превзошел все, потому что это был чемпионат мира и соперником был Эквадор», – отметил он.

После двух туров Кюрасао занимает четвертое место в турнирной таблице группы E и сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого команде Дика Адвоката нужно победить в третьем туре сборную Кот-д’Ивуара. Матч состоится 25 июня в Филадельфии и начнется в 23:00 по киевскому времени.