Тренер сборной Ирака: «Спросил, можем ли выставить 3 киперов против Мбаппе»

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд пообещал, что его команда постарается оказать достойное сопротивление фаворитам турнира – сборной Франции – в матче чемпионата мира. Азиатскому коллективу предстоит найти способ справиться со звездной атакой Франции во главе с капитаном Килианом Мбаппе.

«Я спросил, можем ли мы выставить трех вратарей, но они сказали «нет», – пошутил Арнольд, отвечая на вопрос о том, как его команда планирует справиться с Мбаппе.

«У них есть невероятные игроки, и это большая честь, но мы сосредоточены на себе, на своей собственной игре», – добавил тренер.

В первом матче на ЧМ-2026 Ирак уступил Норвегии (1:4). Матч с Францией начнется в полночь 23 июня.