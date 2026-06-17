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Чемпионат мира
17 июня 2026, 14:14 | Обновлено 17 июня 2026, 14:30
325
0

Килиан Мбаппе повторил рекорд Герда Мюллера и Роналдо

Французский форвард сделал четвертый дубль на чемпионатах мира

17 июня 2026, 14:14 | Обновлено 17 июня 2026, 14:30
325
0
Килиан Мбаппе повторил рекорд Герда Мюллера и Роналдо
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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В матче с Сенегалом (3:1) 27-летий форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал четвертый дубль в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он повторил рекорд мундиалей, принадлежащий немцу Герду Мюллеру и бразильцу Роналдо.

На ЧМ-2018 Мбаппе забил два мяча Аргентине (4:3), а на ЧМ-2022 – Дании (2:1) и Польше (3:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Мнение эксперта Килиан Мбаппе Герд Мюллер Роналдо ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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