Чемпионат мира17 июня 2026, 14:14 | Обновлено 17 июня 2026, 14:30
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Килиан Мбаппе повторил рекорд Герда Мюллера и Роналдо
Французский форвард сделал четвертый дубль на чемпионатах мира
17 июня 2026, 14:14 | Обновлено 17 июня 2026, 14:30
325
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В матче с Сенегалом (3:1) 27-летий форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал четвертый дубль в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он повторил рекорд мундиалей, принадлежащий немцу Герду Мюллеру и бразильцу Роналдо.
На ЧМ-2018 Мбаппе забил два мяча Аргентине (4:3), а на ЧМ-2022 – Дании (2:1) и Польше (3:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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