Килиан Мбаппе повторил рекорд Герда Мюллера и Роналдо

В матче с Сенегалом (3:1) 27-летий форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал четвертый дубль в финальных турнирах чемпионатов мира. Тем самым он повторил рекорд мундиалей, принадлежащий немцу Герду Мюллеру и бразильцу Роналдо.

На ЧМ-2018 Мбаппе забил два мяча Аргентине (4:3), а на ЧМ-2022 – Дании (2:1) и Польше (3:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ