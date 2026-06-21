Оборона приносит титулы. Испания установила личный рекорд на старте ЧМ
Унаи Симон имеет одинаковое количество «сухих» матчей и сейвов
В воскресенье, 21 июня, сборная Испании во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 одержала разгромную победу над Саудовской Аравией – 4:0.
«Фурия Роха» во второй раз на турнире сохранила ворота «на замке» – в первом туре была ничья 0:0 с Кабо-Верде. Подобная ситуация случилась впервые в истории сборной Испании, которая ранее обязательно пропускала как минимум в одной из двух стартовых игр на чемпионатах мира.
Ключевую роль в этом сыграли полевые игроки, которые не позволяли соперникам создавать много моментов для ударов.
На данный момент среди вратарей, сыгравших оба матча на ЧМ-2026, по воротам Унаи Симона нанесли меньше всего ударов – как всего (9), так и в створ (2). Кроме того, голкипер испанцев сделал меньше всего сейвов на турнире – 2.
После победы над Саудовской Аравией (4:0) «Фурия Роха» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея в активе четыре очка.
1 - Entre los porteros que han disputado los dos partidos del Mundial hasta ahora, Unai Simón es quien menos remates ha recibido tanto en total (9) como a puerta (2), y es el que menos paradas ha hecho (2).— OptaJose (@OptaJose) June 21, 2026
Es, también, la primera vez que #España 🇪🇸 deja su puerta a cero en cada… pic.twitter.com/7IN3aGjSDD
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