Оборона приносит титулы. Испания установила личный рекорд на старте ЧМ

В воскресенье, 21 июня, сборная Испании во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 одержала разгромную победу над Саудовской Аравией – 4:0.

«Фурия Роха» во второй раз на турнире сохранила ворота «на замке» – в первом туре была ничья 0:0 с Кабо-Верде. Подобная ситуация случилась впервые в истории сборной Испании, которая ранее обязательно пропускала как минимум в одной из двух стартовых игр на чемпионатах мира.

Ключевую роль в этом сыграли полевые игроки, которые не позволяли соперникам создавать много моментов для ударов.

На данный момент среди вратарей, сыгравших оба матча на ЧМ-2026, по воротам Унаи Симона нанесли меньше всего ударов – как всего (9), так и в створ (2). Кроме того, голкипер испанцев сделал меньше всего сейвов на турнире – 2.

После победы над Саудовской Аравией (4:0) «Фурия Роха» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея в активе четыре очка.