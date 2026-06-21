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Чемпионат мира
21 июня 2026, 22:25 | Обновлено 21 июня 2026, 22:27
273
0

Оборона приносит титулы. Испания установила личный рекорд на старте ЧМ

Унаи Симон имеет одинаковое количество «сухих» матчей и сейвов

21 июня 2026, 22:25 | Обновлено 21 июня 2026, 22:27
273
0
Оборона приносит титулы. Испания установила личный рекорд на старте ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон
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В воскресенье, 21 июня, сборная Испании во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 одержала разгромную победу над Саудовской Аравией – 4:0.

«Фурия Роха» во второй раз на турнире сохранила ворота «на замке» – в первом туре была ничья 0:0 с Кабо-Верде. Подобная ситуация случилась впервые в истории сборной Испании, которая ранее обязательно пропускала как минимум в одной из двух стартовых игр на чемпионатах мира.

Ключевую роль в этом сыграли полевые игроки, которые не позволяли соперникам создавать много моментов для ударов.

На данный момент среди вратарей, сыгравших оба матча на ЧМ-2026, по воротам Унаи Симона нанесли меньше всего ударов – как всего (9), так и в створ (2). Кроме того, голкипер испанцев сделал меньше всего сейвов на турнире – 2.

После победы над Саудовской Аравией (4:0) «Фурия Роха» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея в активе четыре очка.

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Иван Чирко Источник: Opta
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