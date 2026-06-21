ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Хорошо, что мы заменили Ямаля»
Луис де ла Фуэнте доволен первой победой на турнире
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий после первой победы его команды на чемпионате мира 2026 гола. «Фурия роха» разгромила игроков Саудовской Аравии (4:0).
«Мы провели исключительный первый тайм и хороший второй», – заявил тренер. «Прежде всего, это позволяет нам сохранить набранный темп и подготовиться к важным играм впереди. Матч с Уругваем будет сложным и очень тяжёлым.
Мы обсудили это с игроками, и все согласились, что нам нужно больше вертикальности и интенсивности. Это было видно по нашим ударам – с первой минуты мы душили соперника и прижимали его к его собственной штрафной. Мы очень довольны таким подходом, но нам нужно продолжать расти и совершенствоваться.
Ламин Ямаль сейчас в отличной форме и готов играть все матчи. А что можно сказать об Оярсабале? У него была небольшая проблема – не всегда все получается, – но он всегда показывает исключительную игру. Конечно, нам нужно было посмотреть, как будет развиваться матч, но сегодняшний день стал важным шагом на пути к будущему. Ламин уже в отличной форме, и хорошо, что мы его заменили, оставив его в состоянии жажды победы».
27 июня Испания завершит групповой этап матчем с Уругваем.
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