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  4. ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Хорошо, что мы заменили Ямаля»
Чемпионат мира
21 июня 2026, 22:33 |
1028
0

ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Хорошо, что мы заменили Ямаля»

Луис де ла Фуэнте доволен первой победой на турнире

21 июня 2026, 22:33 |
1028
0
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Хорошо, что мы заменили Ямаля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий после первой победы его команды на чемпионате мира 2026 гола. «Фурия роха» разгромила игроков Саудовской Аравии (4:0).

«Мы провели исключительный первый тайм и хороший второй», – заявил тренер. «Прежде всего, это позволяет нам сохранить набранный темп и подготовиться к важным играм впереди. Матч с Уругваем будет сложным и очень тяжёлым.

Мы обсудили это с игроками, и все согласились, что нам нужно больше вертикальности и интенсивности. Это было видно по нашим ударам – с первой минуты мы душили соперника и прижимали его к его собственной штрафной. Мы очень довольны таким подходом, но нам нужно продолжать расти и совершенствоваться.

Ламин Ямаль сейчас в отличной форме и готов играть все матчи. А что можно сказать об Оярсабале? У него была небольшая проблема – не всегда все получается, – но он всегда показывает исключительную игру. Конечно, нам нужно было посмотреть, как будет развиваться матч, но сегодняшний день стал важным шагом на пути к будущему. Ламин уже в отличной форме, и хорошо, что мы его заменили, оставив его в состоянии жажды победы».

27 июня Испания завершит групповой этап матчем с Уругваем.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу Ламин Ямаль Микель Оярсабаль ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ФИФА
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