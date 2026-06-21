ПСЖ собирается оформить трансфер топ-вингера
Карьеру в составе парижского гранда может продолжить Ян Диоманде из «РБ Лейпциг»
Вингер сборной Кот-д'Ивуара и «РБ Лейпциг» Ян Диоманде привлекает внимание «ПСЖ» и «Ливерпуля». Об этом сообщает BILD.
По информации источника, французский гранд готовит предложение по 19-летнему футболисту. «Ливерпуль» уже сделал оффер в размере 100 миллионов евро, на который немецкий клуб ответил отказом, ожидая получить за вингера 130 миллионов евро.
В прошедшем сезоне на счету Яна Диоманде 36 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 результативными ударами и 1 0 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нашёл новый клуб для Забарного.
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