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Франция
21 июня 2026, 22:24 | Обновлено 21 июня 2026, 22:25
1145
0

ПСЖ собирается оформить трансфер топ-вингера

Карьеру в составе парижского гранда может продолжить Ян Диоманде из «РБ Лейпциг»

21 июня 2026, 22:24 | Обновлено 21 июня 2026, 22:25
1145
0
ПСЖ собирается оформить трансфер топ-вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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Вингер сборной Кот-д'Ивуара и «РБ Лейпциг» Ян Диоманде привлекает внимание «ПСЖ» и «Ливерпуля». Об этом сообщает BILD.

По информации источника, французский гранд готовит предложение по 19-летнему футболисту. «Ливерпуль» уже сделал оффер в размере 100 миллионов евро, на который немецкий клуб ответил отказом, ожидая получить за вингера 130 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Яна Диоманде 36 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 результативными ударами и 1 0 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нашёл новый клуб для Забарного.

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Даниил Кирияка Источник: Bild
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