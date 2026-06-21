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Англия
21 июня 2026, 21:46 | Обновлено 21 июня 2026, 21:58
355
0

Английский топ-клуб готовит 8 подписаний на летнее ТО

«Тоттенхэм» планирует серьезно усилить команду

21 июня 2026, 21:46 | Обновлено 21 июня 2026, 21:58
355
0
Английский топ-клуб готовит 8 подписаний на летнее ТО
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм
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«Тоттенхэм» летом планирует провести масштабную трансферную кампанию. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский гранд в текущее трансферное окно планирует совершить 8 подписаний.

Прошедший сезон Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» завершил на 17-м месте турнирной таблицы, набрав 41 пункт. Из Лиги чемпионов вылетели на этапе 1/8 финала, уступив «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби хочет переманить в «Тоттенхэм» звезду «Ливерпуля».

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Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
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