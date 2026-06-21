Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля
Коди Гакпо предложат ключевую роль в проекте
Лондонский «Тоттенхэм» хочет летом подписать 27-летнего вингера «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо.
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, на трансфере футболиста настаивает лично главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист хочет предложить голландцу ключевую роль в своём проекте. «Тоттенхэм» уже готовит официальное предложение «Ливерпулю» и пятилетний контракт для игрока.
В прошлом сезоне Гакпо принял участие в 52 матчах в составе мерсисайдцев, в которых отличился девятью голами и шестью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 60 миллионов евро.
🚨 Excl. - Roberto #DeZerbi wants to sign Cody #Gakpo. #Tottenham are working and ready to submit an important bid to #Liverpool; while for the dutch winger offered a contract until 2031 and a key-role in RDZ’s Project. Opened talks. #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2026
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