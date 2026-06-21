Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля

Лондонский «Тоттенхэм» хочет летом подписать 27-летнего вингера «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, на трансфере футболиста настаивает лично главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист хочет предложить голландцу ключевую роль в своём проекте. «Тоттенхэм» уже готовит официальное предложение «Ливерпулю» и пятилетний контракт для игрока.

В прошлом сезоне Гакпо принял участие в 52 матчах в составе мерсисайдцев, в которых отличился девятью голами и шестью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 60 миллионов евро.