Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля
Англия
21 июня 2026, 16:08 |
1266
1

Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля

Коди Гакпо предложат ключевую роль в проекте

21 июня 2026, 16:08 |
1266
1 Comments
Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лондонский «Тоттенхэм» хочет летом подписать 27-летнего вингера «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, на трансфере футболиста настаивает лично главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист хочет предложить голландцу ключевую роль в своём проекте. «Тоттенхэм» уже готовит официальное предложение «Ливерпулю» и пятилетний контракт для игрока.

В прошлом сезоне Гакпо принял участие в 52 матчах в составе мерсисайдцев, в которых отличился девятью голами и шестью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 60 миллионов евро.

По теме:
Итальянский журналист раскрыл детали предложения из Испании по Довбику
Стали известны подробности по интересу Динамо к Мунгенге
Нани может покинуть Актобе спустя полгода
Коди Гакпо Ливерпуль Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы Роберто Де Дзерби
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал все же попытается купить Олисе после ЧМ-2026. Бавария – против
Футбол | 21 июня 2026, 17:12 0
Реал все же попытается купить Олисе после ЧМ-2026. Бавария – против
Реал все же попытается купить Олисе после ЧМ-2026. Бавария – против

Переговоры начнутся через 2–3 недели

Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Футбол | 21 июня 2026, 05:20 0
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю

Немцы переиграли Кот-д'Ивуар со счетом 2:1, сборная Кюрасао выстояла против Эквадора (0:0)

Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Теннис | 20.06.2026, 20:37
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 21.06.2026, 09:12
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
От работника фастфуда до победителя Кубка Стэнли за 6 лет
Хоккей | 21.06.2026, 12:00
От работника фастфуда до победителя Кубка Стэнли за 6 лет
От работника фастфуда до победителя Кубка Стэнли за 6 лет
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Давай 🙂
Ответить
0
Популярные новости
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина на турнире WTA 500 в Берлине
Стало известно, сколько заработала Свитолина на турнире WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:47 3
Теннис
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 26
Футбол
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 1
Футбол
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 2
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 29
Футбол
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем