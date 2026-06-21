ФОТО. Главный неудачник: гол Феррана отменили из-за миллиметрового офсайда
Форвард сборной Испании поразил пустые ворота Саудовской Аравии, но мяч не засчитали
21 июня сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 в матче 2-го тура группы H чемпионата мира 2026.
На 90+2-й минуте форвард Фурии Рохи Ферран Торрес поразил пустые ворота соперников после прострела от Педро Порро.
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Однако после трехминутной проверки рефери отменил забитый мяч из-за миллиметрового офсайда во время передачи.
Ферран остается без голов на этом ЧМ. И в игре с Кабо-Верде, и в поединке с Саудовской Аравии у форварда были отличные шансы забить, но он упустил свои моменты.
ФОТО. Главный неудачник: гол Феррана отменили из-за миллиметрового офсайда
ФОТО. Момент Феррана Торреса в матче с Саудовской Аравией
ФОТО. Момент Феррана Торреса в матче с Кабо-Верде
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