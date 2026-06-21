21 июня сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 в матче 2-го тура группы H чемпионата мира 2026.

На 90+2-й минуте форвард Фурии Рохи Ферран Торрес поразил пустые ворота соперников после прострела от Педро Порро.

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Однако после трехминутной проверки рефери отменил забитый мяч из-за миллиметрового офсайда во время передачи.

Ферран остается без голов на этом ЧМ. И в игре с Кабо-Верде, и в поединке с Саудовской Аравии у форварда были отличные шансы забить, но он упустил свои моменты.

ФОТО. Главный неудачник: гол Феррана отменили из-за миллиметрового офсайда

ФОТО. Момент Феррана Торреса в матче с Саудовской Аравией

ФОТО. Момент Феррана Торреса в матче с Кабо-Верде