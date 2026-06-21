Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Главный неудачник: гол Феррана отменили из-за миллиметрового офсайда
Чемпионат мира
21 июня 2026, 21:23 |
380
0

ФОТО. Главный неудачник: гол Феррана отменили из-за миллиметрового офсайда

Форвард сборной Испании поразил пустые ворота Саудовской Аравии, но мяч не засчитали

21 июня 2026, 21:23 |
380
0
ФОТО. Главный неудачник: гол Феррана отменили из-за миллиметрового офсайда
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

21 июня сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 в матче 2-го тура группы H чемпионата мира 2026.

На 90+2-й минуте форвард Фурии Рохи Ферран Торрес поразил пустые ворота соперников после прострела от Педро Порро.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Однако после трехминутной проверки рефери отменил забитый мяч из-за миллиметрового офсайда во время передачи.

Ферран остается без голов на этом ЧМ. И в игре с Кабо-Верде, и в поединке с Саудовской Аравии у форварда были отличные шансы забить, но он упустил свои моменты.

ФОТО. Главный неудачник: гол Феррана отменили из-за миллиметрового офсайда

ФОТО. Момент Феррана Торреса в матче с Саудовской Аравией

ФОТО. Момент Феррана Торреса в матче с Кабо-Верде

По теме:
Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФИФА предложили расширить ЧМ до 64 команд
ФОТО. Дубль Оярсабаля. Как Испания на ЧМ разгромила Саудовскую Аравию
фото офсайд (вне игры) Педро Порро Ферран Торрес сборная Испании по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Футбол | 20 июня 2026, 23:15 4
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры

Киевский клуб находится в поисках правого защитника

Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Футбол | 21 июня 2026, 11:22 9
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги

Вратарь может перейти в «Тоттенхэм»

Вслед за Мендосой. Еще один игрок Кривбасса может перейти в Шахтер
Футбол | 21.06.2026, 19:51
Вслед за Мендосой. Еще один игрок Кривбасса может перейти в Шахтер
Вслед за Мендосой. Еще один игрок Кривбасса может перейти в Шахтер
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Волейбол | 21.06.2026, 11:12
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Футбол | 21.06.2026, 15:26
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 2
Бокс
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 1
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 36
Футбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 5
Бокс
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 21
Футбол
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем