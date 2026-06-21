Оярсабаль повторил достижение игрока сборной Венгрии на ЧМ-1982

Испанский нападающий Микель Оярсабаль стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, отличившимся тремя результативными действиями до 25-й минуты матча.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии.

В активе Оярсабаля 2 гола и ассист в первые 25 минут матча.

Первым футболистом в истории мундиалей, кому покорилось данное достижение, был венгр Ласло Фазекаш в 1982 году в игре против Сальвадора (гол и 2 ассиста).