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Чемпионат мира
21 июня 2026, 20:12 | Обновлено 21 июня 2026, 20:20
71
0

Оярсабаль повторил достижение игрока сборной Венгрии на ЧМ-1982

Испанский нападающий отличился тремя результативными действиями в первые 25 минут матча ЧМ

21 июня 2026, 20:12 | Обновлено 21 июня 2026, 20:20
71
0
Оярсабаль повторил достижение игрока сборной Венгрии на ЧМ-1982
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль
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Испанский нападающий Микель Оярсабаль стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, отличившимся тремя результативными действиями до 25-й минуты матча.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии.

В активе Оярсабаля 2 гола и ассист в первые 25 минут матча.

Первым футболистом в истории мундиалей, кому покорилось данное достижение, был венгр Ласло Фазекаш в 1982 году в игре против Сальвадора (гол и 2 ассиста).

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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