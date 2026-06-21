Оярсабаль повторил достижение игрока сборной Венгрии на ЧМ-1982
Испанский нападающий отличился тремя результативными действиями в первые 25 минут матча ЧМ
Испанский нападающий Микель Оярсабаль стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, отличившимся тремя результативными действиями до 25-й минуты матча.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии.
В активе Оярсабаля 2 гола и ассист в первые 25 минут матча.
Первым футболистом в истории мундиалей, кому покорилось данное достижение, был венгр Ласло Фазекаш в 1982 году в игре против Сальвадора (гол и 2 ассиста).
3 - With two goals and an assist, Spain's Mikel Oyarzabal is only the second player on record (from 1966) to score or assist three goals in the opening 25 minutes of a FIFA World Cup match, after Hungary's László Fazekas against El Salvador in 1982 (1 goal, 2 assists).— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026
Rapid. pic.twitter.com/4SR6ExiILu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Брэндон Басси – это хоккейный Джейми Варди
Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа