Стародубцева, Калинина, Снигур. Будет дерби: соперницы в 1-м круге Истборна
Дарья встретится с Ангелиной, Юлия в 1/16 финала поборется с Анастасией Захаровой
Украинские теннисистки – Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур – получили соперниц в 1/16 финала травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.
На старте соревнований состоится украинское дерби – Снигур и Калинина проведут очное противостояние. Ранее Дарья и Ангелина дважды играли друг с другом, и дважды победу одержала Снигур. В частности, Дарья переиграла Ангелину в 2021 году на травяном турнире в Ноттингеме.
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Победительница поединка Снигур – Калинина во втором круге поборется либо против Маккартни Кесслер, либо против Дарьи Касаткиной.
Стародубцева в 1/16 финала встретится с Анастасия Захаровой, которая прошла квалификацию. Это будет первая встреча соперниц.
Во втором раунде у Юлии возможная либо первая сеяная Жасмин Паолини, либо Татьяна Мария.
Снигур начала выступления в Истборне с квалификации, на своем пути переиграв Софию Кенин и Петру Марчинко. В отборе из украинок также сыграла Александра Олейникова, которая в первом раунде проиграла Софии Джонсон.
WTA 250 в Истборне. Соперницы украинок в 1/16 финала
Юлия Стародубцева – Анастасия Захарова [Q]
Жасмин Паолини [1] – Татьяна Мария
Ангелина Калинина – Дарья Снигур [Q]
Маккартни Кесслер [7] – Дарья Касаткина
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