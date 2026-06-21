Стародубцева, Калинина, Снигур. Будет дерби: соперницы в 1-м круге Истборна

Украинские теннисистки – Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур – получили соперниц в 1/16 финала травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

На старте соревнований состоится украинское дерби – Снигур и Калинина проведут очное противостояние. Ранее Дарья и Ангелина дважды играли друг с другом, и дважды победу одержала Снигур. В частности, Дарья переиграла Ангелину в 2021 году на травяном турнире в Ноттингеме.

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Победительница поединка Снигур – Калинина во втором круге поборется либо против Маккартни Кесслер, либо против Дарьи Касаткиной.

Стародубцева в 1/16 финала встретится с Анастасия Захаровой, которая прошла квалификацию. Это будет первая встреча соперниц.

Во втором раунде у Юлии возможная либо первая сеяная Жасмин Паолини, либо Татьяна Мария.

Снигур начала выступления в Истборне с квалификации, на своем пути переиграв Софию Кенин и Петру Марчинко. В отборе из украинок также сыграла Александра Олейникова, которая в первом раунде проиграла Софии Джонсон.

WTA 250 в Истборне. Соперницы украинок в 1/16 финала

Юлия Стародубцева – Анастасия Захарова [Q]

Жасмин Паолини [1] – Татьяна Мария

Ангелина Калинина – Дарья Снигур [Q]

Маккартни Кесслер [7] – Дарья Касаткина