Джессика Пегула – Линда Носкова. Финал в Берлине. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Берлине
21 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) состоится финальный матч.
Трофей пятисотника разыграют Джессика Пегула (США, WTA 4) и Линда Носкова (Чехия, WTA 13). Встреча начнется ориентировочно в 18:40 по Киеву.
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Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Линды.
Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек на €161 310.
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