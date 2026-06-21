Джессика Пегула – Линда Носкова. Финал в Берлине. Смотреть онлайн. LIVE

21 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) состоится финальный матч.

Трофей пятисотника разыграют Джессика Пегула (США, WTA 4) и Линда Носкова (Чехия, WTA 13). Встреча начнется ориентировочно в 18:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Линды.

Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек на €161 310.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА