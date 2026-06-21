Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джессика Пегула – Линда Носкова. Финал в Берлине. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
21 июня 2026, 18:40 | Обновлено 21 июня 2026, 18:41
174
0

Джессика Пегула – Линда Носкова. Финал в Берлине. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Берлине

21 июня 2026, 18:40 | Обновлено 21 июня 2026, 18:41
174
0
Джессика Пегула – Линда Носкова. Финал в Берлине. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

21 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) состоится финальный матч.

Трофей пятисотника разыграют Джессика Пегула (США, WTA 4) и Линда Носкова (Чехия, WTA 13). Встреча начнется ориентировочно в 18:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Линды.

Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек на €161 310.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Впервые первая ракетка проиграла решающий сет 0:6 на двух турнирах подряд
Баранка первой ракетке. Пегула выбила Соболенко и вышла в финал Берлина
Джессика Пегула Линда Носкова смотреть онлайн WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Футбол | 20 июня 2026, 19:41 3
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии

БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Футбол | 21 июня 2026, 15:26 18
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»

Специалист раскритиковал паузы на водопой

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 21.06.2026, 10:15
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Теннис | 21.06.2026, 18:25
Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Футбол | 20.06.2026, 23:15
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
21.06.2026, 05:20
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
21.06.2026, 11:12 57
Волейбол
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 27
Футбол
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 9
Футбол
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем