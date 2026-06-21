Обнародованы стартовые составы на матч второго тура группы F чемпионат мира между Испанией и Саудовской Аравией.

Команды сыграют в городе Атланта на стадионе «Mercedes-Benz Stadium». Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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Испания в первом туре сыграла вничью с Японией и с 1 пунктом идет на 3-м месте группы. Саудовская Аравия, выдавшая ничью с Уругваем, занимает вторую позицию.

В стартовый состав команды Луиса де ла Фуэнте вернулся Ламин Ямаль, который восстановился от травмы.

Ямаль вернулся. Стартовые составы на матч ЧМ Испания – Саудовская Аравия