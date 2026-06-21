Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль вернулся. Стартовые составы на матч ЧМ Испания – Саудовская Аравия
Чемпионат мира
21 июня 2026, 17:48 | Обновлено 21 июня 2026, 17:53
497
0

Ямаль вернулся. Стартовые составы на матч ЧМ Испания – Саудовская Аравия

Начнется поединок в 19:00 по киевскому времени

21 июня 2026, 17:48 | Обновлено 21 июня 2026, 17:53
497
0
Ямаль вернулся. Стартовые составы на матч ЧМ Испания – Саудовская Аравия
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Обнародованы стартовые составы на матч второго тура группы F чемпионат мира между Испанией и Саудовской Аравией.

Команды сыграют в городе Атланта на стадионе «Mercedes-Benz Stadium». Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Испания в первом туре сыграла вничью с Японией и с 1 пунктом идет на 3-м месте группы. Саудовская Аравия, выдавшая ничью с Уругваем, занимает вторую позицию.

В стартовый состав команды Луиса де ла Фуэнте вернулся Ламин Ямаль, который восстановился от травмы.

Ямаль вернулся. Стартовые составы на матч ЧМ Испания – Саудовская Аравия

По теме:
ВИДЕО. Игрок сборной Парагвая украл у арбитра часы
Джаст wants more and more!
ФОТО. Сборная Япония на ЧМ-2026 отгрузила 4 мяча в ворота команды Туниса
сборная Испании по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2026 по футболу Ламин Ямаль стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Футбол | 21 июня 2026, 10:05 21
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?

В состав киевлян может войти Пьер Мунгенге

Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Теннис | 20 июня 2026, 20:37 8
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине

Линда Носкова выбила Александру Эалу и в поединке за трофей встретится с Пегулой

Астон Вилла лидирует в гонке за голкипера на фоне слухов о Трубине
Футбол | 21.06.2026, 16:24
Астон Вилла лидирует в гонке за голкипера на фоне слухов о Трубине
Астон Вилла лидирует в гонке за голкипера на фоне слухов о Трубине
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Волейбол | 21.06.2026, 11:12
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 21.06.2026, 10:15
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 2
Бокс
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 27
Футбол
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
20.06.2026, 09:22 15
Бокс
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 34
Футбол
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем