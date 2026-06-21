ВИДЕО. Игрок Малаги побрил голову в раздевалке после выхода в Ла Лигу

25-летний полузащитник испанской «Малаги» Карлос Дотор побрил голову после того, как «бело-голубые» обеспечили себе выход в Ла Лигу.

Футболист пообещал кардинально изменить имидж, если «Малага» сможет пробиться по итогам сезона в футбольную элиту. Накануне «анчоусы» обыграли во втором матче плей-офф «Альмерию» (2:1). Первая встреча завершилась вничью (0:0). Одноклубники сняли на видео, как Дотор выполняет обещание прямо в раздевалке команды.

«Малага» сыграет в высшем дивизионе впервые за восемь лет. В сезоне 2017/18 команда вылетела из Ла Лиги и с тех пор безуспешно пыталась вернуться обратно. В регулярном сезоне Сегунды она заняла четвертое место, «Альмерия» финишировала третьей.