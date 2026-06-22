Цыганков выбрал страну, где продолжит карьеру после ухода из Жироны
Вингер сборной Украины ждет предложений от испанских клубов и хочет остаться на Пиренеях
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков покинет каталонский клуб, которая вылетела из Ла Лиги по итогам прошлого сезона.
По информации украинского комментатора Андрея Столярчука, 28-летний футболист не собирается покидать страну и будет искать варианты для продолжения карьеры в пределах Испании.
Цыганков и его семья полностью довольны своим уровнем жизни и условиями, которые имеют на Пиренейском полуострове, поэтому не стремятся переезжать в другую страну.
Украинец имеет несколько вариантов для продолжения карьеры – в услугах вингера заинтересованы турецкий «Трабзонспор» и нидерландский «Аякс», но сам игрок ждет предложений от испанских клубов.
Окончательное решение о своем будущем Цыганков может принять ближе к закрытию трансферного окна, а к тому моменту намерен оценить все имеющиеся варианты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максимилиано Араухо забил третий мяч уругвайцев на 68-й минуте, но рефери гол не засчитал
Карьеру в Киеве может продолжить Виталий Латурнус из «Актобе»