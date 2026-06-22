Цыганков выбрал страну, где продолжит карьеру после ухода из Жироны

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков покинет каталонский клуб, которая вылетела из Ла Лиги по итогам прошлого сезона.

По информации украинского комментатора Андрея Столярчука, 28-летний футболист не собирается покидать страну и будет искать варианты для продолжения карьеры в пределах Испании.

Цыганков и его семья полностью довольны своим уровнем жизни и условиями, которые имеют на Пиренейском полуострове, поэтому не стремятся переезжать в другую страну.

Украинец имеет несколько вариантов для продолжения карьеры – в услугах вингера заинтересованы турецкий «Трабзонспор» и нидерландский «Аякс», но сам игрок ждет предложений от испанских клубов.

Окончательное решение о своем будущем Цыганков может принять ближе к закрытию трансферного окна, а к тому моменту намерен оценить все имеющиеся варианты.