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22 июня 2026, 04:32 |
339
0

Рома обратилась к Довбику перед его возможным уходом

Итальянский клуб поздравил Артема с днём рождения

22 июня 2026, 04:32 |
339
0
Рома обратилась к Довбику перед его возможным уходом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянская «Рома» выступила с официальным поздравлением в адрес украинского бомбардира Артема Довбика, которому 21 июня исполнилось 29 лет.

«Поздравляем с днём рождения Артема Довбика 🥳», — отметила пресс-служба римлян.

В настоящее время в итальянской прессе всё чаще появляются сообщения о возможном уходе Артема – среди возможных претендентов «Вильярреал», «Бетис» и «Трабзонспор».

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Артем Довбик Рома Рим день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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