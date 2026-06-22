Рома обратилась к Довбику перед его возможным уходом

Итальянская «Рома» выступила с официальным поздравлением в адрес украинского бомбардира Артема Довбика, которому 21 июня исполнилось 29 лет.

«Поздравляем с днём рождения Артема Довбика 🥳», — отметила пресс-служба римлян.

В настоящее время в итальянской прессе всё чаще появляются сообщения о возможном уходе Артема – среди возможных претендентов «Вильярреал», «Бетис» и «Трабзонспор».

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.