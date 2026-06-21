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Чемпионат мира
21 июня 2026, 10:21 |
270
0

Ожесточенное противостояние. Германия догнала Бразилию по голам на ЧМ

Вспомним сборные, забившие 100+ мячей на мировых первенствах

21 июня 2026, 10:21 |
270
0
Ожесточенное противостояние. Германия догнала Бразилию по голам на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии, забив 2 гола в ворота сборной Кот-д'Ивуара во втором туре ЧМ-2026, вновь настигла сборную Бразилии по количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира.

В активе немцев и бразильцев теперь по 241 голу на мировых первенствах.

Кроме Германии/ФРГ и Бразилии, 100+ голов на мундиалях забивали Аргентина (155), Франция (139), Италия (128), Англия (108), Испания (108) и Нидерланды (103).

Сборные, забившие 100+ голов на чемпионатах мира

  • 241 – Бразилия
  • 241 – Германия/ФРГ
  • 155 – Аргентина
  • 139 – Франция
  • 128 – Италия
  • 108 – Англия
  • 108 – Испания
  • 103 – Нидерланды
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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