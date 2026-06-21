Чемпионат мира21 июня 2026, 10:21 |
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Ожесточенное противостояние. Германия догнала Бразилию по голам на ЧМ
Вспомним сборные, забившие 100+ мячей на мировых первенствах
21 июня 2026, 10:21 |
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Сборная Германии, забив 2 гола в ворота сборной Кот-д'Ивуара во втором туре ЧМ-2026, вновь настигла сборную Бразилии по количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира.
В активе немцев и бразильцев теперь по 241 голу на мировых первенствах.
Кроме Германии/ФРГ и Бразилии, 100+ голов на мундиалях забивали Аргентина (155), Франция (139), Италия (128), Англия (108), Испания (108) и Нидерланды (103).
Сборные, забившие 100+ голов на чемпионатах мира
- 241 – Бразилия
- 241 – Германия/ФРГ
- 155 – Аргентина
- 139 – Франция
- 128 – Италия
- 108 – Англия
- 108 – Испания
- 103 – Нидерланды
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