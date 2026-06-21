Ожесточенное противостояние. Германия догнала Бразилию по голам на ЧМ

Сборная Германии, забив 2 гола в ворота сборной Кот-д'Ивуара во втором туре ЧМ-2026, вновь настигла сборную Бразилии по количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира.

В активе немцев и бразильцев теперь по 241 голу на мировых первенствах.

Кроме Германии/ФРГ и Бразилии, 100+ голов на мундиалях забивали Аргентина (155), Франция (139), Италия (128), Англия (108), Испания (108) и Нидерланды (103).

Сборные, забившие 100+ голов на чемпионатах мира