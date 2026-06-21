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  4. Япония победила Тунис и установила рекорд ЧМ для азиатских сборных
Чемпионат мира
21 июня 2026, 10:08 |
361
0

Япония победила Тунис и установила рекорд ЧМ для азиатских сборных

Вспомним все победы японцев на мировых первенствах

21 июня 2026, 10:08 |
361
0
Япония победила Тунис и установила рекорд ЧМ для азиатских сборных
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Японии одержала 8-ю победу на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против Туниса, в котором японцы были сильнее со счетом 4:0.

Интересным фактом является то, что из восьми побед сборной Японии на мундиалях две были одержаны именно над Тунисом.

Вспомним все победные матчи японцев на мировых первенствах.

Все победы сборной Японии на чемпионатах мира

  • 2026: Тунис – 4:0
  • 2022: Испания – 2:1
  • 2022: Германия – 2:1
  • 2018: Колумбия – 2:1
  • 2010: Дания – 3:1
  • 2010: Камерун – 1:0
  • 2002: Тунис – 2:0
  • 2002: россия – 1:0

Победа со счетом 4:0 стала самой крупной не только для японцев, но и для всех азиатских сборных на мировых первенствах.

Нападающий победителей Аясе Уэда стал первым футболистом в истории сборной Японии, оформившим дубль на чемпионатах мира.

Напомним, что матч Япония – Тунис стал 1000-м в истории чемпионатов мира.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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