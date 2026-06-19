Чемпионат мира19 июня 2026, 12:44 | Обновлено 19 июня 2026, 12:45
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Матч Япония – Тунис станет 1000-м на чемпионатах мира
Вспомним все юбилейные матчи в истории мировых первенств
19 июня 2026, 12:44 | Обновлено 19 июня 2026, 12:45
48
0
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Матч второго тура ЧМ-2026 между сборными Японии и Туниса войдет в историю чемпионатов мира.
Этот поединок станет 1000-м на мировых первенствах.
По этому поводу ФИФА опубликовала на своем сайте список всех юбилейных поединков на мундиалях.
Юбилейные матчи на чемпионатах мира
- 1 – 1930, Монтевидео, Франция – Мексика – 4:1
- 1 – 1930, Монтевидео, США – Бельгия – 3:0
- 100 – 1954, Цюрих, Австрия – Уругвай – 3:1
- 200 – 1966, Лондон, Англия – ФРГ – 4:2 (доп. время)
- 300 – 1978, Буэнос-Айрес, Италия – Австрия – 1:0
- 300 – 1978, Кордоба, ФРГ – Нидерланды – 2:2
- 400 – 1986, Пуэбла, Аргентина – Уругвай – 1:0
- 500 – 1994, Бостон, Греция – Нигерия – 0:2
- 500 – 1994, Даллас, Аргентина – Болгария – 0:2
- 600 – 2002, Бусан, Франция – Уругвай – 0:0
- 700 – 2006, Ганновер, Испания – Франция – 1:3
- 800 – 2014, Форталеза, Германия – Гана – 2:2
- 900 – 2018, москва, Франция – Хорватия – 4:2
- 1000 – 2026, Монтеррей, Япония – Тунис
Tunisia vs. Japan in Monterrey will mark the 1,000th match in FIFA World Cup history 🤩 pic.twitter.com/34sNgWrc51— J. Football Now (@j_football_now) June 18, 2026
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