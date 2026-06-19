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Чемпионат мира
19 июня 2026, 12:44 | Обновлено 19 июня 2026, 12:45
48
0

Матч Япония – Тунис станет 1000-м на чемпионатах мира

Вспомним все юбилейные матчи в истории мировых первенств

19 июня 2026, 12:44 | Обновлено 19 июня 2026, 12:45
48
0
Матч Япония – Тунис станет 1000-м на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Матч второго тура ЧМ-2026 между сборными Японии и Туниса войдет в историю чемпионатов мира.

Этот поединок станет 1000-м на мировых первенствах.

По этому поводу ФИФА опубликовала на своем сайте список всех юбилейных поединков на мундиалях.

Юбилейные матчи на чемпионатах мира

  • 1 – 1930, Монтевидео, Франция – Мексика – 4:1
  • 1 – 1930, Монтевидео, США – Бельгия – 3:0
  • 100 – 1954, Цюрих, Австрия – Уругвай – 3:1
  • 200 – 1966, Лондон, Англия – ФРГ – 4:2 (доп. время)
  • 300 – 1978, Буэнос-Айрес, Италия – Австрия – 1:0
  • 300 – 1978, Кордоба, ФРГ – Нидерланды – 2:2
  • 400 – 1986, Пуэбла, Аргентина – Уругвай – 1:0
  • 500 – 1994, Бостон, Греция – Нигерия – 0:2
  • 500 – 1994, Даллас, Аргентина – Болгария – 0:2
  • 600 – 2002, Бусан, Франция – Уругвай – 0:0
  • 700 – 2006, Ганновер, Испания – Франция – 1:3
  • 800 – 2014, Форталеза, Германия – Гана – 2:2
  • 900 – 2018, москва, Франция – Хорватия – 4:2
  • 1000 – 2026, Монтеррей, Япония – Тунис
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Сергей Турчак Источник: ФИФА
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