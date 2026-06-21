ВИДЕО. Как сборная Японии забила третий гол в ворота Туниса на 69-й минуте
Дзюня Ито довел счет до розгромного, сделав 3:0 в середине второго тайма матч ЧМ-2026
Форвард сборной Японии Дзюня Ито отличился в ворота команды Туниса в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.
Ито сделал счет 3:0 на 69-й минуте встречи, ассист к себе в актив записал Аясе Уэда, который также отметился голом в этом поединке.
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Помимо Дзюня Ито и Аясе Уэды, в составе Японии забил Даити Камада – Камада начал розгом Туниса на 4-й мин.
Поединок Тунис – Япония стартовал 21 июня в 07:00 по Киеву на Эстадио ББВА в Монтеррее.
❗️ ВИДЕО. Как сборная Японии забила третий гол в ворота Туниса на 69-й минуте
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