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Чемпионат мира
21 июня 2026, 08:36 | Обновлено 21 июня 2026, 09:34
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ВИДЕО. Как сборная Японии забила третий гол в ворота Туниса на 69-й минуте

Дзюня Ито довел счет до розгромного, сделав 3:0 в середине второго тайма матч ЧМ-2026

21 июня 2026, 08:36 | Обновлено 21 июня 2026, 09:34
191
0
ВИДЕО. Как сборная Японии забила третий гол в ворота Туниса на 69-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард сборной Японии Дзюня Ито отличился в ворота команды Туниса в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Ито сделал счет 3:0 на 69-й минуте встречи, ассист к себе в актив записал Аясе Уэда, который также отметился голом в этом поединке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо Дзюня Ито и Аясе Уэды, в составе Японии забил Даити Камада – Камада начал розгом Туниса на 4-й мин.

Поединок Тунис – Япония стартовал 21 июня в 07:00 по Киеву на Эстадио ББВА в Монтеррее.

❗️ ВИДЕО. Как сборная Японии забила третий гол в ворота Туниса на 69-й минуте

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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