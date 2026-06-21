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  4. ФОТО. Матч Тунис – Япония стал 1000-м в истории чемпионатов мира
Чемпионат мира
21 июня 2026, 08:13 |
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ФОТО. Матч Тунис – Япония стал 1000-м в истории чемпионатов мира

Команды вышли на поле со специальными нашивками, встреча проходит в Монтеррее

21 июня 2026, 08:13 |
170
0
ФОТО. Матч Тунис – Япония стал 1000-м в истории чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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21 июня сборные Туниса и Японии на Эстадио ББВА в Монтеррее (Мексика) проводят матч 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Этот поединок стал 1000-м в истории мундиалей. Игроки команд вышли на поле со специальными символическими нашивками.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Япония выиграла первый тайм у Туниса со счетом 2:0. Голы забили Даити Камада та Аясе Уэда.

В одном квартете Тунис и Япония выступают вместе со сборными Нидерландов и Швеции.

ФОТО. Матч Тунис – Япония стал 1000-м в истории чемпионатов мира

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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