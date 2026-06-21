21 июня сборные Туниса и Японии на Эстадио ББВА в Монтеррее (Мексика) проводят матч 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.

Этот поединок стал 1000-м в истории мундиалей. Игроки команд вышли на поле со специальными символическими нашивками.

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Япония выиграла первый тайм у Туниса со счетом 2:0. Голы забили Даити Камада та Аясе Уэда.

В одном квартете Тунис и Япония выступают вместе со сборными Нидерландов и Швеции.

ФОТО. Матч Тунис – Япония стал 1000-м в истории чемпионатов мира