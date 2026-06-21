21 июня сборные Туниса и Японии проведут матч второго тура группы F чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Эстадио ББВА в Монтеррее. Встреча начнется в 07:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Турцией и Японией в квартете F на мундиале играют команды Нидерландов и Швеции.

Наставник Туниса – Эрве Ренар. Сборную Японии тренирует Хадзимэ Мориясу.

Календарь и результаты матчей в группе F ЧМ-2026:

14.06. 23:00. Нидерланды – Япония – 2:2

15.06. 05:00. Швеция – Тунис – 5:1

– Тунис – 5:1 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция – 5:1

– Швеция – 5:1 21.06. 07:00. Тунис – Япония

26.06. 02:00. Япония – Швеция

26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды

Тунис – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа F