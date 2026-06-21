Тунис – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы F чемпионата мира 21 июня в 07:00
21 июня сборные Туниса и Японии проведут матч второго тура группы F чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Эстадио ББВА в Монтеррее. Встреча начнется в 07:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Турцией и Японией в квартете F на мундиале играют команды Нидерландов и Швеции.
Наставник Туниса – Эрве Ренар. Сборную Японии тренирует Хадзимэ Мориясу.
Календарь и результаты матчей в группе F ЧМ-2026:
- 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония – 2:2
- 15.06. 05:00. Швеция – Тунис – 5:1
- 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция – 5:1
- 21.06. 07:00. Тунис – Япония
- 26.06. 02:00. Япония – Швеция
- 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды
Тунис – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа F
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|26.06.26 02:00 Япония - Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|3
|2
|Япония
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|21.06.26 07:00 Тунис - Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|1
|3
|Нидерланды
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|1
|4
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|21.06.26 07:00 Тунис - Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|0
|
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