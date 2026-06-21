Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тунис – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Тунис
21.06.2026 07:00 - : -
Япония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
21 июня 2026, 06:22 |
273
0

Тунис – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы F чемпионата мира 21 июня в 07:00

21 июня 2026, 06:22 |
273
0
Тунис – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

21 июня сборные Туниса и Японии проведут матч второго тура группы F чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Эстадио ББВА в Монтеррее. Встреча начнется в 07:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Турцией и Японией в квартете F на мундиале играют команды Нидерландов и Швеции.

Наставник Туниса – Эрве Ренар. Сборную Японии тренирует Хадзимэ Мориясу.

Календарь и результаты матчей в группе F ЧМ-2026:

  • 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония – 2:2
  • 15.06. 05:00. Швеция – Тунис – 5:1
  • 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция – 5:1
  • 21.06. 07:00. Тунис – Япония
  • 26.06. 02:00. Япония – Швеция
  • 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды

Тунис – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Тунис – Япония
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Группа F

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Швеция 1 1 0 0 5 - 1 26.06.26 02:00 Япония - Швеция20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 3
2 Япония 1 0 1 0 2 - 2 21.06.26 07:00 Тунис - Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 1
3 Нидерланды 1 0 1 0 2 - 2 26.06.26 02:00 Тунис - Нидерланды20.06.26 Нидерланды 5:1 Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 1
4 Тунис 1 0 0 1 1 - 5 21.06.26 07:00 Тунис - Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 0
Полная таблица
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 между Тунисом и Японией
ФОТО. 15 сейвов! ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Эквадор – Кюрасао
Голкипер Кюрасао показал второй лучший перфоманс в истории чемпионатов мира
сборная Туниса по футболу сборная Японии по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 20 июня 2026, 08:55 4
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико

Рефери остановил бой после гонга

Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Футбол | 21 июня 2026, 00:22 7
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?

В состав киевлян может войти Пьер Мунгенге

Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 20.06.2026, 23:59
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Футбол | 21.06.2026, 05:26
Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Футбол | 20.06.2026, 19:41
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 20:45 40
Теннис
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 2
Бокс
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 6
Футбол
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
19.06.2026, 15:02 2
Футбол
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 7
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем