Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Кюрасао показал второй лучший перфоманс в истории чемпионатов мира
Чемпионат мира
21 июня 2026, 05:45 | Обновлено 21 июня 2026, 05:52
488
0

Голкипер Кюрасао показал второй лучший перфоманс в истории чемпионатов мира

Элой Ром совершил 15 сейвов в матче против команды Эквадора и принес своей сборной ничью

21 июня 2026, 05:45 | Обновлено 21 июня 2026, 05:52
488
0
Голкипер Кюрасао показал второй лучший перфоманс в истории чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Элой Ром
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

37-летний голкипер сборной Кюрасао Элой Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов в основное время матча.

21 июня Ром 15 раз спас Кюрасао в поединке 2-го тура группы Е ЧМ-2026 против Эквадор и принес историческую ничью своей команде (0:0).

Однако перфоманс Рома не является лучшим в истории мундиалей, если учитывать и овертайм. В 2014 году вратарь сборной США Тим Ховард совершил 16 сейвов в игре 1/8 финала против Бельгии, пропустив два гола лишь в дополнительное время (1:2).

В основное время поединка против Бельгии Ховард тогда спас американцев 14 раз.

Элой Ром на клубном уровне выступает за Майами, который играет в американском Чемпионшипе – второй дивизион страны. За карьеру Ром также защищал цвета Витесса, Гоу Эхед Иглса, ПСВ, Коламбус Крю и Серкль Брюгге.

В дебютном матче Кюрасао на ЧМ – 1-й тур против Германии – Ром оформил 4 сейва после 11 ударов немцев, которые победили со счетом 7:1.

Инфографика

Видеообзор матча Эквадор – Кюрасао (0:0)

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 между Тунисом и Японией
ФОТО. 15 сейвов! ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Эквадор – Кюрасао
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
сборная Кюрасао по футболу сборная Эквадора по футболу рекорд Тим Ховард ЧМ-2026 по футболу сэйвы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Футбол | 21 июня 2026, 00:22 7
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?

В состав киевлян может войти Пьер Мунгенге

Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Бокс | 20 июня 2026, 09:27 9
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником

Боксер проведет бой с Кабайелом, а переговоры продолжаются

Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Футбол | 21.06.2026, 05:26
Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Футбол | 20.06.2026, 23:15
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Футбол | 20.06.2026, 10:12
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 2
Футбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
19.06.2026, 07:32
Футбол
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем