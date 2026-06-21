Голкипер Кюрасао показал второй лучший перфоманс в истории чемпионатов мира

37-летний голкипер сборной Кюрасао Элой Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов в основное время матча.

21 июня Ром 15 раз спас Кюрасао в поединке 2-го тура группы Е ЧМ-2026 против Эквадор и принес историческую ничью своей команде (0:0).

Однако перфоманс Рома не является лучшим в истории мундиалей, если учитывать и овертайм. В 2014 году вратарь сборной США Тим Ховард совершил 16 сейвов в игре 1/8 финала против Бельгии, пропустив два гола лишь в дополнительное время (1:2).

В основное время поединка против Бельгии Ховард тогда спас американцев 14 раз.

Элой Ром на клубном уровне выступает за Майами, который играет в американском Чемпионшипе – второй дивизион страны. За карьеру Ром также защищал цвета Витесса, Гоу Эхед Иглса, ПСВ, Коламбус Крю и Серкль Брюгге.

В дебютном матче Кюрасао на ЧМ – 1-й тур против Германии – Ром оформил 4 сейва после 11 ударов немцев, которые победили со счетом 7:1.

Инфографика

15 - Curaçao's Eloy Room recorded 15 saves against Ecuador, the most on record (since 1966) by any goalkeeper in a FIFA World Cup match that did not feature extra-time.



Wave. pic.twitter.com/2Cm1qFGMha — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Видеообзор матча Эквадор – Кюрасао (0:0)